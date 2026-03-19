أعلن الرئيس الأمريكي ⁠دونالد ترامب، أنه أبلغ ⁠بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بعدم مهاجمة حقول الطاقة الإيرانية، مؤكدًا أن نتنياهو وافق على التوجيه الأمريكي.

وقال "ترامب": نعم، هذا صحيح، وأبلغته بعدم القيام بذلك ولن يُنفذ هذه العمليات بعد الآن".

يذكر أنه في 18 مارس 2026، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي غارات جوية وصفت بأنها "الأخطر"، استهدفت منشآت مرتبطة بحقل بارس الجنوبي للغاز ومركز المعالجة في عسلوية بمحافظة بوشهر.

وقد جاء هذا الهجوم قبل إعلان ترامب بعدم استهداف حقول الطاقة، ما أدى إلى تصعيد إقليمي حيث ردت إيران باستهداف منشآت نفط وغاز في دول الخليج.