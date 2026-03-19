إعلان

"تظهر في الساق والرئة".. علامات تدل على الإصابة بجلطات دموية قاتلة

كتب : شيماء مرسي

03:00 م 19/03/2026

الجلطة الدموية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث الجلطة الرئوية عندما تنتقل جلطة دموية غالبا من أوردة الساقين إلى الرئتين، وهي الحالة المعروفة بتجلط الأوردة العميقة.

وعند وصول الجلطة إلى الرئتين فإنها تعيق تدفق الدم، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات الأكسجين وإجهاد القلب.

ما هي عوامل الخطر التي تسبب الإصابة بالانسداد الرئوي الحاد؟


الجراحة الحديثة والصدمات وعدم الحركة لفترات طويلة والحمل والسمنة والسرطان واضطرابات تخثر الدم.

لماذا يمكن أن يكون الانصمام الرئوي مميتا خلال ساعات؟


الانصمام الرئوي يكون مميتا في غضون ساعات إذا لم يتم تشخيصه وعلاجه فورا.

وغالبا ما يشخص بشكل خاطئ لأن أعراضه قد تكون غامضة، لذا يتجاهل كثيرون العلامات التحذيرية المبكرة، مما يؤخر العلاج ويزيد من خطر حدوث مضاعفات مثل: السكتة القلبية وتلف الرئة والموت المفاجئ، وفقا لـ "مايو كلينيك".

ما هي أعراض الانصمام الرئوي؟


ضيق مفاجئ في التنفس حتى أثناء الراحة
ألم الصدر الذي يزداد سوءا مع التنفس العميق
تسارع ضربات القلب
السعال الدموي
الشعور بالدوار أو الإغماء
ضيق التنفس


من هم الأكثر عرضة للخطر؟


الأشخاص الذين يجلسون لفترات طويلة
الأشخاص الذين خضعوا لعملية جراحية حديثا
فترة الحمل أو فترة ما بعد الولادة
التدخين
مرضى السمنة
الأشخاص الذين لديهم تاريخ الإصابة بجلطات الدم


كيف يتم علاج الانسداد الرئوي؟


يعد العلاج الفوري أمرا بالغ الأهمية، حيث يستخدم الأطباء مميعات الدم أو مضادات التخثر لمنع المزيد من التجلط وأدوية إذابة الجلطات في الحالات الشديدة، والعلاج بالأكسجين والرعاية الداعمة.

تغييرات بسيطة في نمط الحياة تقلل الإصابة بجلطات الدم
الحفاظ على ممارسة الأنشطة البدنية
تجنب الجلوس لفترات طويلة
الحفاظ على رطوبة الجسم
التحرك بشكل متكرر أثناء السفر
الحفاظ على وزن صحي

اقرأ أيضًا:

10 دقائق بعد الأكل.. عادة بسيطة تحسن الهضم ومستويات السكر

خفقان القلب في الصيام.. متى يستدعي القلق؟

لمرضى الكلى والضغط .. طرق فعالة للتخلص من الأملاح الزائدة خلال رمضان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

العيد الجمعة ولا السبت؟.. كتاب مصري قديم يحدد موعد عيد الفطر منذ 134 عاماً
جنة الصائم

العيد الجمعة ولا السبت؟.. كتاب مصري قديم يحدد موعد عيد الفطر منذ 134 عاماً
عالم فلك يفجر مفاجأة: الدول التي أعلنت العيد الخميس رأت هلال رمضان
جنة الصائم

عالم فلك يفجر مفاجأة: الدول التي أعلنت العيد الخميس رأت هلال رمضان

رسميًا.. 5 دول تعلن أول يوم العيد السبت (محدث)
جنة الصائم

رسميًا.. 5 دول تعلن أول يوم العيد السبت (محدث)

هبوط أرضي بشارع الجلاء في سمسطا بني سويف يوقف حركة المرور
أخبار المحافظات

هبوط أرضي بشارع الجلاء في سمسطا بني سويف يوقف حركة المرور
فنانة شهيرة ضيفة حلقة الليلة من برنامج "رامز ليفل الوحش"
دراما و تليفزيون

فنانة شهيرة ضيفة حلقة الليلة من برنامج "رامز ليفل الوحش"

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عالم فلك يفجر مفاجأة: الدول التي أعلنت العيد الخميس رأت هلال رمضان
الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق حتى الثلاثاء
بالأسماء.. وزيرة التضامن تعلن الأمهات المثاليات للعام 2026
رسمياً.. 3 دول تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك (محدث)
مجدي الجلاد: إسقاط إيران شبه مستحيل وتقديرات واشنطن أخطأت الحساب (فيديو)
العيد الجمعة.. 12 دولة تعلن أول أيام عيد الفطر رسمياً (محدث)
ضرب بارس وبوشهر.. هل يموت العالم بطيئًا بالاقتصاد أم سريعًا بالنووي؟