تحدث الجلطة الرئوية عندما تنتقل جلطة دموية غالبا من أوردة الساقين إلى الرئتين، وهي الحالة المعروفة بتجلط الأوردة العميقة.

وعند وصول الجلطة إلى الرئتين فإنها تعيق تدفق الدم، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات الأكسجين وإجهاد القلب.

ما هي عوامل الخطر التي تسبب الإصابة بالانسداد الرئوي الحاد؟



الجراحة الحديثة والصدمات وعدم الحركة لفترات طويلة والحمل والسمنة والسرطان واضطرابات تخثر الدم.

لماذا يمكن أن يكون الانصمام الرئوي مميتا خلال ساعات؟



الانصمام الرئوي يكون مميتا في غضون ساعات إذا لم يتم تشخيصه وعلاجه فورا.

وغالبا ما يشخص بشكل خاطئ لأن أعراضه قد تكون غامضة، لذا يتجاهل كثيرون العلامات التحذيرية المبكرة، مما يؤخر العلاج ويزيد من خطر حدوث مضاعفات مثل: السكتة القلبية وتلف الرئة والموت المفاجئ، وفقا لـ "مايو كلينيك".

ما هي أعراض الانصمام الرئوي؟



ضيق مفاجئ في التنفس حتى أثناء الراحة

ألم الصدر الذي يزداد سوءا مع التنفس العميق

تسارع ضربات القلب

السعال الدموي

الشعور بالدوار أو الإغماء

ضيق التنفس



من هم الأكثر عرضة للخطر؟



الأشخاص الذين يجلسون لفترات طويلة

الأشخاص الذين خضعوا لعملية جراحية حديثا

فترة الحمل أو فترة ما بعد الولادة

التدخين

مرضى السمنة

الأشخاص الذين لديهم تاريخ الإصابة بجلطات الدم



كيف يتم علاج الانسداد الرئوي؟



يعد العلاج الفوري أمرا بالغ الأهمية، حيث يستخدم الأطباء مميعات الدم أو مضادات التخثر لمنع المزيد من التجلط وأدوية إذابة الجلطات في الحالات الشديدة، والعلاج بالأكسجين والرعاية الداعمة.

تغييرات بسيطة في نمط الحياة تقلل الإصابة بجلطات الدم

الحفاظ على ممارسة الأنشطة البدنية

تجنب الجلوس لفترات طويلة

الحفاظ على رطوبة الجسم

التحرك بشكل متكرر أثناء السفر

الحفاظ على وزن صحي

