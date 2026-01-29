مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

1 2
17:00

سموحة

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

الإسماعيلي

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

32 26
16:30

كاب فيردي

بطولة أفريقيا لكرة اليد

الجزائر

11 18
19:00

تونس

الدوري الأوروبي

بورتو

- -
22:00

جلاسكو رينجرز

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

ريد بول سالزبورج

الدوري الأوروبي

سرفينا زافيزدا

- -
22:00

سيلتا فيجو

جميع المباريات

إعلان

بسبب زميله.. إعلامي يكشف مفاجأة عن سر أزمة إمام عاشور والأهلي

كتب : محمد عبد الهادي

06:34 م 29/01/2026 تعديل في 06:47 م
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور من معسكر منتخب مصر (4)
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور وزوجته (4) (1)
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور وزوجته (2) (1)
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور وزوجته (5) (1)
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور وزوجته (3) (1)
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور وزوجته (6) (1)
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور وزوجته (1) (1)
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور (1)
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور (4)
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور (2)
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور (3)
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت الساعات الماضية أزمة مدوية داخل جدران القلعة الحمراء، بعدما تغيب اللاعب إمام عاشور عن رحلة الفريق المسافرة لتنزانيا اليوم الخميس، إستعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد أعلن مساء اليوم الخميس، توقيع عقوبة الإيقاف أسبوعين لإمام عاشور، بالإضافة لتغريمه ماليًا مليون ونصف جنيه.

ما سر أزمة إمام عاشور والأهلي؟

كشف الإعلامي إسلام صادق عن أسباب تغيب إمام عاشور عن بعثة الفريق، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "إمام عاشور تخلف عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا رغم أن المركز الإعلامي أعلن اسمه في القائمة.. وانتظروه ساعة في المطار ومدير الكرة ولا أي مسؤول يعرفون السبب".

وتابع:" اللاعب أغلق هاتفه ردا على تجاهل تلقيه عرضا أمريكيا واعتراضا على تغيير المعاملة منذ انضمام زيزو !".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور الأهلي أزمة إمام عاشور أخبار الأهلي اللاعب إمام عاشور

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مجدي الجلاد: الرئيس يركز على الشباب والحروب الحديثة تستهدف المواطن
أخبار مصر

مجدي الجلاد: الرئيس يركز على الشباب والحروب الحديثة تستهدف المواطن
محافظ المركزي: استرداد 117 مليون جنيه لصالح ضحايا الاحتيال في 2025
أخبار البنوك

محافظ المركزي: استرداد 117 مليون جنيه لصالح ضحايا الاحتيال في 2025
4 فواكه غنية بمضادات الأكسدة.. احرص على تناولها
نصائح طبية

4 فواكه غنية بمضادات الأكسدة.. احرص على تناولها
"معندهوش مساعدة خاصة".. محامي أحمد عز يكشف حقيقة زواجه
زووم

"معندهوش مساعدة خاصة".. محامي أحمد عز يكشف حقيقة زواجه
تعليق مثير للجدل من مدرب منتخب مصر السابق على أزمة إمام عاشور
رياضة محلية

تعليق مثير للجدل من مدرب منتخب مصر السابق على أزمة إمام عاشور

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خسر 500 دولار للأونصة.. هبوط مفاجئ في سعر الذهب
طبول الحرب على إيران.. هل تنفذ أمريكا هجومها؟ - تغطية خاصة
ارتدوا الكمامة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة
قرار عاجل من الأهلي بإيقاف إمام عاشور وتغريمه مليون ونصف