بسبب زميله.. إعلامي يكشف مفاجأة عن سر أزمة إمام عاشور والأهلي

سخرية وانتقاد وتراجع.. كيف علق الرياضيون على تغيب إمام عاشور عن بعثة الأهلي؟

شهدت الساعات الماضية أزمة مدوية داخل جدران القلعة الحمراء، بعدما تغيب اللاعب إمام عاشور عن رحلة الفريق المسافرة لتنزانيا اليوم الخميس، إستعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد أعلن مساء اليوم الخميس، توقيع عقوبة الإيقاف أسبوعين لإمام عاشور، بالإضافة لتغريمه ماليًا مليون ونصف جنيه.

ما سر أزمة إمام عاشور والأهلي؟

كشف الإعلامي إسلام صادق عن أسباب تغيب إمام عاشور عن بعثة الفريق، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "إمام عاشور تخلف عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا رغم أن المركز الإعلامي أعلن اسمه في القائمة.. وانتظروه ساعة في المطار ومدير الكرة ولا أي مسؤول يعرفون السبب".

وتابع:" اللاعب أغلق هاتفه ردا على تجاهل تلقيه عرضا أمريكيا واعتراضا على تغيير المعاملة منذ انضمام زيزو !".