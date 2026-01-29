أصيبت بكسر في قدمها.. تفاصيل حالة سوسن بدر الصحية

كشفت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، تفاصيل حالة النجمة سوسن بدر الصحية بعد إصابتها بكسر في قدمها.

طمأنت النقابة جمهور سوسن، مؤكدة في بيان صحفي أنها سوف تدخل غرفة العمليات مساء اليوم الخميس 29 يناير في أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، وأن حالتها الصحية جيدة ومستقرة.

واختتمت نقابة المهن التمثيلية بيانها متمنية الشفاء العاجل للفنانة الكبيرة، ومؤكدة استمرارها في متابعة حالتها الصحية حتى تتعافى وتعود لممارسة نشاطها الفني.

جدير بالذكر أن سوسن بدر تشارك في السباق الرمضاني المُقبل ببطولة مسلسل "الست موناليزا" مع الفنانة مي عمر، تأليف محمد سيد بشير، إخراج محمد علي.

وتعاقدت سوسن بدر مؤخرا على المشاركة في بطولة مسلسل الفرنساوي أمام الفنان عمرو يوسف، تأليف وإخراج آدم عبدالغفار.