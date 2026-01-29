إعلان

خسر 500 دولار للأونصة.. هبوط مفاجئ في سعر الذهب

كتب : منال المصري

05:57 م 29/01/2026

سعر الذهب

هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية بالأسواق العالمية بأكثر من 5% خلال التعاملات المسائية اليوم إلى 5100 دولار للأونصة، وفق آخر تحديث في بيانات بلومبرج.

وخسر الذهب العالمي بنحو 500 دولار للأونصة خلال اليوم بعد أن قفز إلى مستوى قياسي يلامس 5600 دولار للأونصة في التعاملات الصباحية.

شهدت أسعار الذهب قفزات متتالية خلال الأسبوع الجاري وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة بعد توعد دونالد ترامب الرئيس الأمريكي بشن هجوم عسكري على إيران.

يعد الذهب من أهم الملاذات الآمنة في أوقات الأزمات حيث يتجه المستثمرين للخروج من العملات الورقية ومنها الدولار لصالح المعدن الأصفر.

سعر الذهب أسعار الذهب هبوط سعر الذهب ترامب

