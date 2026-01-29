خسر 500 دولار للأونصة.. هبوط مفاجئ في سعر الذهب

هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية بالأسواق العالمية بأكثر من 5% خلال التعاملات المسائية اليوم إلى 5100 دولار للأونصة، وفق آخر تحديث في بيانات بلومبرج.

وخسر الذهب العالمي بنحو 500 دولار للأونصة خلال اليوم بعد أن قفز إلى مستوى قياسي يلامس 5600 دولار للأونصة في التعاملات الصباحية.

شهدت أسعار الذهب قفزات متتالية خلال الأسبوع الجاري وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة بعد توعد دونالد ترامب الرئيس الأمريكي بشن هجوم عسكري على إيران.

يعد الذهب من أهم الملاذات الآمنة في أوقات الأزمات حيث يتجه المستثمرين للخروج من العملات الورقية ومنها الدولار لصالح المعدن الأصفر.