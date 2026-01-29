إعلان

بالصور.. إصابة 9 أشخاص في حريق داخل محل أدوات منزلية بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

07:08 م 29/01/2026
    حريق داخل محل أدوات منزلية بالبحيرة
البحيرة - أحمد نصرة:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق نشب داخل متجر أدوات منزلية بشارع صلاح الدين بمدينة دمنهور، نتيجة حدوث ماس كهربائي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور قسم شرطة دمنهور، يفيد بنشوب حريق داخل متجر أدوات منزلية بشارع صلاح الدين بنطاق ذات القسم.

انتقلت 6 سيارات إطفاء تابعة للحماية المدنية، وعدد من سيارات الإسعاف، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون امتداده للمناطق المجاورة.

أسفر الحريق عن إصابة 9 أشخاص بحالات اختناق، وهم: "ربيع محمد موسى" 51 عامًا، "تقي السعيد حماد" 19 عامًا، "محمد فرج سلام" 21 عامًا، "عبدالحميد فتحي الفيومي" 54 عامًا، "إسلام محمد الطباخ" 40 عامًا، "حسام محمد أبو الخير" 30 عامًا، "محمد أحمد سرور" 19 عامًا، "رزق عبدالحميد حسن" 40 عامًا، و"إسلام خميس أبو الخير" 33 عامًا.

نُقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، وحرر المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

إصابة 9 أشخاص في حريق حريق داخل محل أدوات منزلية محافظة البحيرة قوات الحماية المدنية بالبحيرة السيطرة على حريق

