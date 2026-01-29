إيران ترد على تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية.. ماذا قالت؟

انتقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قرار الاتحاد الأوروبي بشأن تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية".

وقال عراقجي في تصريحات إعلامية اليوم الخميس، إن أوروبا ارتكبت خطأ استراتيجيا فادحا بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

ومن جانبه، أكد الجيش الإيراني، أن قرار الاتحاد الأوروبي تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية غير منطقي وغير مسؤول.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الاتحاد الأوروبي، تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

وقال دبلوماسيون أوروبيون، في تصريحات لوكالة رويترز، إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي فرضوا عقوبات جديدة على إيران بسبب القمع العنيف للمتظاهرين.

وكان دعا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"، ردا على ما وصفه بـ "القمع الدموي" للاحتجاجات في إيران.

وطالب وزير الخارجية الإيطالي، الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات فردية على المسؤولين عن عمليات القمع، مؤكدا ضرورة اتخاذ موقف أوروبي حازم تجاه التطورات الأخيرة في إيران.