إعلان

مفوضة الاتحاد الأوروبي: إعادة الإعمار في غزة مرهونة بنزع سلاح حماس

كتب-عبدالله محمود:

07:13 م 29/01/2026

مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا ك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن روسيا لا تقوم بأدنى مجهود لتحقيق السلام في أوكرانيا، مشيرة إلى أن الضربة الروسية التي استهدفت قطارا سياحيا داخل الأراضي الأوكرانية تعد جريمة حرب.

وأضافت كالاس خلال تصريحات إعلامية اليوم الخميس، أن روسيا تعجز عن تحقيق أي انتصار في ميدان المعركة في أوكرانيا، وتلجأ إلى استخدام فصل الشتاء كسلاح في مواجهة الشعب الأوكراني، مؤكدة أن مستقبل أوكرانيا سيكون داخل الاتحاد الأوروبي، وأن الاتحاد يعمل على تحقيق ذلك.

وشددت مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، على أن الأمر يعود إلى أوكرانيا لتحديد طبيعة التنازلات التي يمكن أن تقدمها، مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة وجود ضمانات أمنية ملموسة من الولايات المتحدة، وأن هذه الضمانات لا يمكن أن تكون مشروطة.

وعن الأوضاع في إيران، قالت كالاس إن هناك قمعًا مروعًا تعرض له المتظاهرون، مؤكدة أن هذا القمع لا يمكن أن يمر دون رد.

وتابعت كالاس: أن هناك فظائع ارتكبت ولا بد من رد قوي جدًا من الاتحاد الأوروبي عليها، مشددة على أن المنطقة لا تحتاج إلى حرب جديدة.

وفي الشأن الفلسطيني، أوضحت مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن التركيز في غزة ينصب على دعم خطة السلام، معتبرة أن إعادة افتتاح معبر رفح تمثل المؤشر الأكبر على التقدم المحرز.

وأكدت كالاس، أن أمن غزة يجب أن يكون في يد الفلسطينيين، وأن إعادة الإعمار في القطاع مرهونة بنزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وفيما يخص الوضع في سوريا، قالت كالاس إن الأوضاع لا تزال هشة وبعيدة عن الاستقرار، إلا أن وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية يمثلان تطورا إيجابيا، مؤكدة في الوقت ذاته أن تنظيم الدولة لا يزال يمثل تهديدا مستمرا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كايا كالاس مفوضة الاتحاد الأوروبي نزع سلاح حماس إعادة الإعمار في غزة المعركة في أوكرانيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"سياحة الموت".. لماذا يدفع الأثرياء آلاف الدولارات لرؤية "الخراب"؟
سفر وسياحة

"سياحة الموت".. لماذا يدفع الأثرياء آلاف الدولارات لرؤية "الخراب"؟

"المهن التمثيلية" تعلن نقل الفنان محيي إسماعيل لـ دار إقامة كبار الفنانين
زووم

"المهن التمثيلية" تعلن نقل الفنان محيي إسماعيل لـ دار إقامة كبار الفنانين
موعد الإجازة المقبلة وقائمة العطلات المتبقية في 2026
أخبار مصر

موعد الإجازة المقبلة وقائمة العطلات المتبقية في 2026
الإنتربول يسلم "مستريح السيارات".. والنيابة تواجهه بالأحكام والشيكات| تفاصيل
حوادث وقضايا

الإنتربول يسلم "مستريح السيارات".. والنيابة تواجهه بالأحكام والشيكات| تفاصيل
9 كائنات نادرة لم تسمع به من قبل- تُصيبك بالدهشة
علاقات

9 كائنات نادرة لم تسمع به من قبل- تُصيبك بالدهشة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خسر 500 دولار للأونصة.. هبوط مفاجئ في سعر الذهب
طبول الحرب على إيران.. هل تنفذ أمريكا هجومها؟ - تغطية خاصة
ارتدوا الكمامة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة
قرار عاجل من الأهلي بإيقاف إمام عاشور وتغريمه مليون ونصف