إعلان

كتب أطفال بـ15 جنيهًا.. إقبال لافت على جناح الطفل بمعرض الكتاب

كتب : أحمد الجندي

07:03 م 29/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    جناح الطفل بمعرض الكتاب (2)
  • عرض 3 صورة
    جناح الطفل بمعرض الكتاب (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد جناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين إقبالًا كبيرًا على كتب الأطفال الجديدة التي تُطرح بأسعار تبدأ من 15 جنيهًا، وسط حالة من الفرحة والسعادة بين الأطفال والأسر، في إقبال لافت على الشراء.

وتوافدت أعداد كبيرة من الأسر على جناح الطفل، مستفيدين من الأسعار المخفضة التي شجعت الأطفال على اقتناء الكتب.

من جانبه، قال أحمد مصطفى، أحد البائعين بجناح الطفل بمعرض الكتاب، إن هناك إقبالًا كثيفًا اليوم، خاصةً من أولياء الأمور مع أبنائهم، مؤكدًا أن الجناح يشهد ازدحامًا شديدًا منذ الصباح.

وأوضح مصطفى، في تصريحات إلى مصراوي، أن حالة من السعادة تسود بين الزوار، قائلًا: "الناس فرحانة وبتشتري، والإقبال كبير جدًا على كتب الأطفال"، مشيرًا إلى أن الإقبال يعكس وعي الأسر بأهمية القراءة للأطفال في سن مبكرة.

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من اتحاد المستأجرين على المطالب البرلمانية بتعديل قانون الإيجار القديم

الخطأ عندنا.. توفيق عكاشة: الإمارات بتلعب سياسة صح – فيديو

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 29-1-2026.. رياح وأتربة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جناح الطفل بمعرض الكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب إقبال لافت على جناح الطفل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"المهن التمثيلية" تعلن نقل الفنان محيي إسماعيل لـ دار إقامة كبار الفنانين
زووم

"المهن التمثيلية" تعلن نقل الفنان محيي إسماعيل لـ دار إقامة كبار الفنانين
هل توقف تجار الذهب عن الشراء الفترة الحالية بسبب نقص السيولة؟ الشعبة تجيب
اقتصاد

هل توقف تجار الذهب عن الشراء الفترة الحالية بسبب نقص السيولة؟ الشعبة تجيب
خسر 500 دولار للأونصة.. هبوط مفاجئ في سعر الذهب
اقتصاد

خسر 500 دولار للأونصة.. هبوط مفاجئ في سعر الذهب
تعليق مثير للجدل من مدرب منتخب مصر السابق على أزمة إمام عاشور
رياضة محلية

تعليق مثير للجدل من مدرب منتخب مصر السابق على أزمة إمام عاشور
4 فواكه غنية بمضادات الأكسدة.. احرص على تناولها
نصائح طبية

4 فواكه غنية بمضادات الأكسدة.. احرص على تناولها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خسر 500 دولار للأونصة.. هبوط مفاجئ في سعر الذهب
طبول الحرب على إيران.. هل تنفذ أمريكا هجومها؟ - تغطية خاصة
ارتدوا الكمامة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة
قرار عاجل من الأهلي بإيقاف إمام عاشور وتغريمه مليون ونصف