كتب أطفال بـ15 جنيهًا.. إقبال لافت على جناح الطفل بمعرض الكتاب

شهد جناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين إقبالًا كبيرًا على كتب الأطفال الجديدة التي تُطرح بأسعار تبدأ من 15 جنيهًا، وسط حالة من الفرحة والسعادة بين الأطفال والأسر، في إقبال لافت على الشراء.

وتوافدت أعداد كبيرة من الأسر على جناح الطفل، مستفيدين من الأسعار المخفضة التي شجعت الأطفال على اقتناء الكتب.

من جانبه، قال أحمد مصطفى، أحد البائعين بجناح الطفل بمعرض الكتاب، إن هناك إقبالًا كثيفًا اليوم، خاصةً من أولياء الأمور مع أبنائهم، مؤكدًا أن الجناح يشهد ازدحامًا شديدًا منذ الصباح.

وأوضح مصطفى، في تصريحات إلى مصراوي، أن حالة من السعادة تسود بين الزوار، قائلًا: "الناس فرحانة وبتشتري، والإقبال كبير جدًا على كتب الأطفال"، مشيرًا إلى أن الإقبال يعكس وعي الأسر بأهمية القراءة للأطفال في سن مبكرة.

