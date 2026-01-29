إعلان

دراسة تكشف.. تأثير المشروبات الغازية على صحتك العقلية

كتب : مصراوي

09:00 ص 29/01/2026

المشروبات الغازية

كشفت دراسة طبية حديثة عن أن الاستهلاك المنتظم للمشروبات الغازية والمشروبات المحلاة بالسكر قد يزيد من احتمالات الإصابة بالاكتئاب، نقلا عن "لينتا.رو".

وحلل الباحثون بيانات طبية لأكثر من 520 ألف شخص، مستندين إلى دراسات سابقة تناولت تأثير النظام الغذائي على الصحة العامة. وأظهرت النتائج أن 55 ألف مشارك سجلت لديهم أعراض الاكتئاب، وكان من بين الذين يستهلكون المشروبات الغازية والمحلاة بانتظام ارتفاع بنسبة 39% في أعراض الاكتئاب مقارنة بمن نادرًا ما يستهلكونها أو لا يستهلكونها.

وأكدت الدراسة أن هذا الارتباط كان واضحًا في الدراسات المقطعية وطويلة المدى، ولا سيما مع المشروبات التي تحتوي على سكر مضاف. كما أوضح الباحثون أن العلاقة ليست مرتبطة بكمية المشروب، بل بـالاستمرار في تناوله بشكل منتظم.

ورغم أن الدراسة لا تثبت علاقة سببية مباشرة بين تناول هذه المشروبات والاكتئاب، إلا أنها تشير إلى أن تقليل استهلاك المشروبات الغازية والمحلاة يمكن أن يكون خطوة بسيطة وفعالة للحد من مخاطر الاكتئاب ودعم الصحة النفسية على المدى الطويل.

المشروبات الغازية الصحة العقلية الإصابة بالاكتئاب

