البنك المركزي: إجازة البنوك في عيد الفطر 5 أيام بداية من الخميس المقبل

أعلن البنك المركزي المصري إجازة البنوك العاملة بمصر في عيد الفطر 5 أيام تبدأ من يوم الخميس المقبل 19 مارس 2026 حتى يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2026، وفق بيان المركزي.

وتعود البنوك بعد إجازة عيد الفطر إلى المواعيد الرسمية حيث تفتح أبوابها للجمهور من الساعة 8.30 صباحا للساعة 3 عصرا وللموظفين من الساعة 8 صباحا للساعة 4 عصرا.

إتاحة الخدمات الإلكترونية في إجازة العيد

تتيح البنوك خلال أيام الإجازة الخدمات المصرفية للعملاء عبر خدماتها الإلكترونية مثل ماكينات الصراف الآلي لخدمات السحب والإيداع والمحافظ الذكية للدفع الإلكتروني والتحويلات والإنتربنك والموبايل البنكي للتعامل على الحسابات وإنستاباي للمدفوعات اللحظية.