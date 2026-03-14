يعاني كثيرون من مرض السكري المزمن، ما يجعلهم غير قادرين على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، ويُحرمون من تناول أنواع عديدة من الأطعمة والحلوى، خوفًا من ارتفاع نسبة السكر في الدم، وما قد يترتب عليه من مضاعفات خطيرة تُهدد الصحة العامة.

ورغم فاعلية الأدوية الموصوفة والأنسولين في خفض مستوى السكر والسيطرة عليه، فإن دراسات حديثة كشفت عن وجود بدائل طبيعية فعالة تساعد على ضبط معدلات السكر، تتمثل في مجموعة من الأعشاب التي تساهم في منع ارتفاعه.

وفيما يلي نستعرض أبرز هذه الأعشاب، كما أوردها موقع Medical News Today:

كيف يسهم الصبار في زيادة مستويات الأنسولين؟

أثبتت الدراسات أن الصبار يعمل على زيادة مستويات الأنسولين، وتحسين صحة وعدد الخلايا المرتبطة به في البنكرياس، والمعروفة باسم الجزر، وأيضا يقوم بالحماية من أمراض الكلى السكرية، والاكتئاب، والقلق عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي.

كيف تسهم القرفة في تقليل الرغبة في تناول السكر؟

عند إضافة القرفة إلى الحلويات مثلا تقل الرغبة في الحصول على السكر، هذا إلى جانب أنه قد ثبت علميا أن القرفة يمكن أن تساعد في خفض مستوى السكر في الدم أثناء الصيام ومقاومة الأنسولين لدى الأشخاص المصابين بمرحلة ما قبل السكري وداء السكري من النوع الثاني.

كيف تساعد الحلبة على خفض مستويات السكر في الدم؟

الحلبة من البذور التي قد تساعد على خفض مستويات السكر في الدم، إذ تحتوي على ألياف ومواد كيميائية تُبطئ هضم الكربوهيدرات والسكر، كما أنها قد تُساعد في تأخير أو منع الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، كما ثبت أن تناولها أدى إلى انخفاض في نسبة السكر في الدم نتيجةً لزيادة مستويات الأنسولين. كما وجد أن المستحضر أدى إلى خفض مستويات الكوليسترول.

لماذا لا يؤثر الزنجبيل على مستويات الإنسولين مباشرة؟

وجدت دراسة أنه يمكن أن يساعد أيضًا في علاج مرض السكري. وخلص الباحثون إلى أن الزنجبيل يخفض مستويات السكر في الدم، ولكنه لا يخفض مستويات الأنسولين. ونتيجة لذلك، اقترحوا أن الزنجبيل قد يقلل من مقاومة الأنسولين لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

