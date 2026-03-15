مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

- -
23:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
16:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
17:15

اشبيلية

جميع المباريات

لاعب ليفربول يتغنى بـ صلاح: أحد أعظم لاعبي العالم

كتب : محمد خيري

03:30 م 15/03/2026

محمد صلاح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث المجري ميلوس كيركيز، ظهير أيسر ليفربول، عن علاقته بالنجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أن إنجازات قائد منتخب مصر تمثل مصدر إلهام كبير له داخل الفريق.

ويستضيف ليفربول نظيره توتنهام هوتسبير مساء اليوم الأحد على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كيركيز في تصريحات لبرنامج Anfield Edition إن محمد صلاح لاعب من الطراز الرفيع، مشيرًا إلى أن رؤية حجم الإنجازات التي حققها النجم المصري والألقاب التي حصدها طوال مسيرته تمنحه دافعًا إضافيًا للعمل بجدية أكبر.

وأضاف: "البعض يقول إن صلاح أكبر مني سنًا بكثير ولا يمكنني قضاء وقت معه، لكن الحقيقة أنه شخص رائع للغاية، لقد استقبلني بشكل مميز منذ انضمامي للفريق، ونقضي أوقاتًا كثيرة معًا برفقة دومينيك سوبوسلاي أيضًا".

محمد صلاح أحد أعظم لاعبي العالم

وأوضح الظهير المجري أن صلاح يقدم له الدعم داخل الملعب وخارجه، سواء في الأمور الفنية المتعلقة بكرة القدم أو حتى في الحياة اليومية، مؤكدًا أنه يستمع لنصائحه ويحاول الاستفادة من خبراته الكبيرة.

واختتم كيركيز حديثه بالإشارة إلى أنه أخبر صلاح من قبل أنه لم يفز مطلقًا بجائزة رجل المباراة، لكنه عندما شاهد خزائن النجم المصري وجد عشرات الجوائز الفردية، مثل الحذاء الذهبي وجائزة أفضل لاعب، إضافة إلى الألقاب الجماعية وعلى رأسها لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدًا: "إنه محمد صلاح.. أحد أعظم لاعبي العالم".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح كيركيز ليفربول

أحدث الموضوعات

النهارده كام رمضان؟.. اعرف موعد الليالي الوترية وليلة القدر (محدث)
جنة الصائم

النهارده كام رمضان؟.. اعرف موعد الليالي الوترية وليلة القدر (محدث)

النهارده كام رمضان؟.. اعرف موعد الليالي الوترية وليلة القدر (محدث)
جنة الصائم

النهارده كام رمضان؟.. اعرف موعد الليالي الوترية وليلة القدر (محدث)

دراما و تليفزيون

شارك في استفتاء مصراوي لدراما رمضان 2026
شئون عربية و دولية

وفاة الإعلامي جمال ريان مذيع قناة الجزيرة
دراما و تليفزيون

تراجع "إفراج" وتقدم "حكاية نرجس" في قوائم دراما رمضان 2026

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

