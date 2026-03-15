لاعب ليفربول يتغنى بـ صلاح: أحد أعظم لاعبي العالم

تحدث المجري ميلوس كيركيز، ظهير أيسر ليفربول، عن علاقته بالنجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أن إنجازات قائد منتخب مصر تمثل مصدر إلهام كبير له داخل الفريق.

ويستضيف ليفربول نظيره توتنهام هوتسبير مساء اليوم الأحد على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كيركيز في تصريحات لبرنامج Anfield Edition إن محمد صلاح لاعب من الطراز الرفيع، مشيرًا إلى أن رؤية حجم الإنجازات التي حققها النجم المصري والألقاب التي حصدها طوال مسيرته تمنحه دافعًا إضافيًا للعمل بجدية أكبر.

وأضاف: "البعض يقول إن صلاح أكبر مني سنًا بكثير ولا يمكنني قضاء وقت معه، لكن الحقيقة أنه شخص رائع للغاية، لقد استقبلني بشكل مميز منذ انضمامي للفريق، ونقضي أوقاتًا كثيرة معًا برفقة دومينيك سوبوسلاي أيضًا".

محمد صلاح أحد أعظم لاعبي العالم

وأوضح الظهير المجري أن صلاح يقدم له الدعم داخل الملعب وخارجه، سواء في الأمور الفنية المتعلقة بكرة القدم أو حتى في الحياة اليومية، مؤكدًا أنه يستمع لنصائحه ويحاول الاستفادة من خبراته الكبيرة.

واختتم كيركيز حديثه بالإشارة إلى أنه أخبر صلاح من قبل أنه لم يفز مطلقًا بجائزة رجل المباراة، لكنه عندما شاهد خزائن النجم المصري وجد عشرات الجوائز الفردية، مثل الحذاء الذهبي وجائزة أفضل لاعب، إضافة إلى الألقاب الجماعية وعلى رأسها لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدًا: "إنه محمد صلاح.. أحد أعظم لاعبي العالم".