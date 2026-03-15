قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محي الدين إسماعيل محي الدين، وعضوية المستشارين: جمال سعيد الرحماني ومحمود زاهر الحسيني وأحمد أمين عبد الحميد، وسكرتارية خالد خضير ووليد متولي، بالإعدام شنقًا على المتهم بقتل الشاب سمير سمير يوسف يوسف علي منصور، عمدًا، والشروع في قتل والده، وإحراز سلاح أبيض دون مسوغ قانوني، وذلك في واقعة تعود إلى مشاجرة اندلعت بسبب إلقاء المتهم كلب أليف من شرفة مسكنه.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث القضية إلى يوم 22 يونيو 2025 بدائرة قسم الضواحي بمحافظة بورسعيد، عندما قام المتهم بإلقاء كلب أليف من شرفة مسكنه، ما دفع المجني عليه إلى معاتبته على هذا التصرف.

وتطورت المشادة الكلامية بينهما إلى مشاجرة، أشهر خلالها المتهم سلاحًا أبيض "سكين".

طعنات أودت بحياة الشاب

وبحسب شهادة والد المجني عليه، فإنه حاول تهدئة المتهم ومنعه من الاعتداء، إلا أن الأخير باغته بطعنة نافذة استقرت في بطنه وأصابته إصابة خطيرة.

وعندما حاول نجله الدفاع عنه، انهال المتهم عليه بعدة طعنات متفرقة في أنحاء جسده، ما أسفر عن إصابته إصابات بالغة أودت بحياته.

تقرير الطب الشرعي

وأكد تقرير الصفة التشريحية أن المجني عليه تعرض لعدة جروح طعنية وقطعية، من بينها طعنة نافذة في يسار الصدر اخترقت القلب، وتسببت في نزيف دموي غزير أدى إلى وفاته.

أدلة وتحريات

وكشفت تحريات معاون مباحث قسم الشرطة صحة الواقعة، مشيرة إلى أن المشاجرة نشبت عقب قيام المتهم بإلقاء الكلب من شرفة مسكنه، وأنه استخدم سكينًا في الاعتداء على المجني عليه ووالده.

كما أثبتت كاميرات المراقبة قيام المتهم بالتعدي على المجني عليه بالسلاح الأبيض، بينما تطابقت البصمة الوراثية للتلوثات الدموية المضبوطة على السكين مع البصمة الوراثية للمجني عليه.

اعتراف المتهم

وبمواجهة المتهم أمام النيابة العامة المصرية، أقر بارتكاب الواقعة على خلفية المشاجرة، لتقرر النيابة إحالته إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها بإعدامه شنقًا.