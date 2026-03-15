كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة تسوكوبا في اليابان أن تناول الماء الفوار قد يسهم في زيادة التركيز واليقظة، ويعد بديلا آمنا للقهوة أو مشروبات الطاقة.

وأجرى الباحثون تجربة على 14 لاعبا لكرة القدم لمدة ثلاث ساعات، وفي إحدى الجلسات شرب المشاركون ماء عاديا، وفي الأخرى ماء فوارا (غازيا).

كيف يسهم شرب الماء الفوار في الحفاظ على التركيز؟

وأوضحت الدراسة أن شرب الماء الفوار يسهم في الحفاظ على التركيز وتقليل الإرهاق.

وتناول المشاركون 500 مل من الماء على فترات منتظمة، سواء كان عاديا أو فوارا مبردا إلى 4 درجات مئوية، وتم قياس شعورهم بالتعب والمتعة، بالإضافة إلى معدل ضربات القلب وحجم حدقة العين كمؤشرات للإرهاق، وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كيف يحافظ الماء الفوار على الأداء الذهني مقارنة بالماء العادي؟

وأشار الباحثون إلى أن الماء الفوار يقلل الشعور بالتعب ويحافظ على الأداء الذهني مقارنة بالماء العادي.

وأظهرت الدراسة أن ثاني أكسيد الكربون في المياه الغازية يحفز مستقبلات حسية في الفم تسمى "مستقبلات الجهد العابر" (TRP)، ما ينشط الدماغ ويحسن بعض المهام الإدراكية.

كما ارتكب المشاركون أخطاء أقل أثناء الألعاب عند شرب الماء الفوار، ما يشير إلى تحكم أفضل في أداء المهام.

هل هناك مخاطر صحية للمياه الغازية الخالية من الكافيين والسكر؟

وأوضح الباحثون أن هذه المشروبات تحتوي على الكافيين والسكر اللذين يرفعان التركيز مؤقتا، لكن الإفراط في استخدامها قد يؤدي إلى مشكلات صحية وإدمان، لكن لا يوجد أي مخاطر صحية مرتبطة بالمياه الغازية الخالية من الكافيين والسكر، ما يجعلها خيارا آمنا وأكثر استدامة.

ما سبب شعور الوخز على اللسان عند شرب المياه الغازية؟

كما أكد الباحثون أن سبب شعور الوخز على اللسان عند شرب المياه الغازية، وهو ناتج عن تفاعل ثاني أكسيد الكربون مع إنزيمات في براعم التذوق الحامضة، وليس بسبب انفجار الفقاعات كما كان يعتقد.

والإحساس المميز للمشروبات الغازية ينشأ من تنشيط براعم التذوق الحامضة وإرسال إشارات إلى الدماغ.

اقرأ أيضا:

مشروبات طبيعية تعزز التركيز خلال اليوم

"قائمة ذهبية" مشروبات تعزز صحة المخ.. احرص على تناولها

5 مشروبات لتعزيز الدماغ والذاكرة- تناولها فورا





