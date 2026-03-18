أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه لا توجد أي توجهات لدى الحكومة لرفع سعر رغيف الخبز المدعم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي.

وأضاف رئيس الوزراء أن تقارير المؤسسات الدولية تحذر من التداعيات السلبية للحرب على الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن استمرارها يحمل أضرارًا حالية ومستقبلية.

وأوضح مدبولي أن لجنة الأزمات المركزية تعقد اجتماعات مكثفة لمتابعة تطورات الأوضاع والتعامل مع تداعيات الحرب.

كما أشار إلى أن فاتورة استيراد الغاز الطبيعي لمصر ارتفعت بنحو مليار و100 مليون دولار شهريًا منذ اندلاع الحرب، في ظل الضغوط المتزايدة على أسواق الطاقة العالمية.