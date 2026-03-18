إعلان

بشكل كامل.. توقف إمدادات الغاز الإيراني لشبكة الكهرباء العراقية

كتب : وكالات

05:26 م 18/03/2026

الغاز الايراني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم، توقف تدفقات الغاز الإيراني إلى البلاد بشكل كامل، ما أدى إلى فقدان نحو 3100 ميجاواط من القدرة الإنتاجية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى قوله إن "تداعيات التطورات في المنطقة أدت إلى توقف تدفقات الغاز الإيراني قبل ساعة بشكل كامل، ما تسبب بخروج نحو 3100 ميجاواط عن الخدمة"، وأضاف موسى أن "وزير الكهرباء وجّه بزيادة التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز عبر استخدام الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني".

وأشار إلى أن "فقدان 3100 ميغاواط سيؤثر حتماً على المنظومة، رغم الاستعدادات الجيدة التي كانت جارية لتجهيز المحطات قبل موسم الذروة"، ولم تكشف الوزارة عن مزيد من التفاصيل بشأن أسباب التوقف أو مدته، كما لم يصدر أي تعليق فوري من الجانب الإيراني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا الغاز الإيراني كهرباء العراق أزمة الطاقة في العراق

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الجمعة والسبت.. تحديد عيد الفطر رسميًا في دولتين