استقبل الدكتور حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة اللواء مهندس طارق فؤاد قطب، المفوض العام لشركة بنها للصناعات الإلكترونية، لبحث آليات التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم خطط التنمية الشاملة على أرض المحافظة.

استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة أهم المجالات الإنتاجية التي تقدمها الشركة، بما يشمل تصنيع ألواح الطاقة الشمسية، محطات توليد الكهرباء، كشافات الليد الموفرة للطاقة، أجهزة الحاسب الآلي، صناعة إطارات السيارات وتدويرها، تصنيع الأجهزة الطبية وتجهيز المستشفيات، إضافة إلى صناعة شواحن السيارات الكهربائية وتعزيز شبكات الكهرباء بالمحافظة.

أكد محافظ القليوبية أهمية إقامة معارض دائمة ومؤقتة داخل المحافظة لعرض منتجات الشركة بأسعار تنافسية، مشيداً بالدور الوطني لشركات الإنتاج الحربي في دعم الاقتصاد القومي، فيما أشار رئيس مجلس الإدارة إلى حرص الشركة على تقديم منتجات بأسعار مخفضة والتزامها بعدم رفع الأسعار مراعاة للبعد الاجتماعي.

أوضح رئيس مجلس الإدارة أن الشركة عقدت شراكات مع دول كبرى مثل الصين وألمانيا وروسيا لتوسيع صناعة المستلزمات الإلكترونية وجذب التكنولوجيا الحديثة، كما تستعد لافتتاح عدد من المصانع الجديدة التي ستحدث طفرة في مجالات الصناعات الإلكترونية والطاقة المتجددة.



ختم اللقاء بدعوة رسمية من رئيس مجلس الإدارة لمحافظ القليوبية لزيارة مقر الشركة للاطلاع على خطوط الإنتاج الحديثة، وقد رحب المحافظ بالدعوة مؤكدًا عزمه تلبيتها قريبًا لتعزيز التعاون الميداني ودعم الصناعة الوطنية بالمحافظة.