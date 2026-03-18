دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
22:00

أتالانتا

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

جالاتا سراي

كأس خادم الحرمين الشريفين

الخلود

- -
21:00

الاتحاد

كأس خادم الحرمين الشريفين

أهلي جدة

- -
21:00

الهلال

كرة السلة

الأهلي

- -
21:00

سبورتنج

"مجاملة فجة".. خبير لوائح يفجر مفاجأة بشأن عقوبات محتملة على الكاف

كتب : محمد خيري

02:32 م 18/03/2026

كاف

كشف عامر العمايرة عن تحركات الاتحاد السنغالي لكرة القدم عقب قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسحب لقب كأس أمم أفريقيا من منتخب السنغال ومنحه للمغرب.

وأوضح العمايرة، في تصريحات لقناة صدى البلد، أن الاتحاد السنغالي ينتظر استلام القرار الرسمي أولًا قبل دراسته بدقة تمهيدًا لتقديم طلب استئناف رسمي، مشيرًا إلى وجود مهلة محددة للاتحاد لتقديم الاستئناف، على أن يكون اللجوء لاحقًا إلى محكمة التحكيم الرياضي خلال مدة أقصاها 21 يومًا.

عقوبات محتملة تنتظر الكاف

وأكد خبير اللوائح أن السنغال تملك كامل الحق القانوني للطعن على قرار سحب الكأس أمام المحكمة الرياضية الدولية، مشددًا على أن هذا الإجراء يمثل الطريق القانوني الوحيد للحفاظ على حقوق المنتخب.

وأشار العمايرة إلى أن القرار يشوبه "مجاملة فجة" للمغرب، معتبرًا أن الاتحاد الإفريقي خالف اللوائح والقرارات المعمول بها، مما يضع القرار الحالي تحت المجهر القانوني، مع احتمال مساءلة الاتحاد على المستوى الدولي.

كاف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم منتخب السنغال منتخب المغرب

سمير فرج يكشف متى تتحول "مسافة السكة" لفعل يغير موازين القوى
فقرة الأسئلة الصعبة.. د. مصطفى الفقي يختار عمر سليمان ولا صفوت الشريف؟
مدبولي يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى بأجهزة الدولة خلال عيد الفطر
الجمعة والسبت.. تحديد عيد الفطر رسميًا في دولتين
بحضور رانيا يوسف وفرح الزاهد.. غادة طلعت تنشر صورًا من حفل سحور داليا مصطفى
الجمعة والسبت.. تحديد عيد الفطر رسميًا في دولتين