"مجاملة فجة".. خبير لوائح يفجر مفاجأة بشأن عقوبات محتملة على الكاف

كشف عامر العمايرة عن تحركات الاتحاد السنغالي لكرة القدم عقب قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسحب لقب كأس أمم أفريقيا من منتخب السنغال ومنحه للمغرب.

وأوضح العمايرة، في تصريحات لقناة صدى البلد، أن الاتحاد السنغالي ينتظر استلام القرار الرسمي أولًا قبل دراسته بدقة تمهيدًا لتقديم طلب استئناف رسمي، مشيرًا إلى وجود مهلة محددة للاتحاد لتقديم الاستئناف، على أن يكون اللجوء لاحقًا إلى محكمة التحكيم الرياضي خلال مدة أقصاها 21 يومًا.

عقوبات محتملة تنتظر الكاف

وأكد خبير اللوائح أن السنغال تملك كامل الحق القانوني للطعن على قرار سحب الكأس أمام المحكمة الرياضية الدولية، مشددًا على أن هذا الإجراء يمثل الطريق القانوني الوحيد للحفاظ على حقوق المنتخب.

وأشار العمايرة إلى أن القرار يشوبه "مجاملة فجة" للمغرب، معتبرًا أن الاتحاد الإفريقي خالف اللوائح والقرارات المعمول بها، مما يضع القرار الحالي تحت المجهر القانوني، مع احتمال مساءلة الاتحاد على المستوى الدولي.