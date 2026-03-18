طهران تودع علي لاريجاني في جنازة حاشدة (فيديو)

كتب : وكالات

05:17 م 18/03/2026

شهدت العاصمة الإيرانية طهران، الأربعاء، مراسم جنازة علي لاريجاني، كبير مسؤولي الأمن القومي الإيراني، الذي قُتل في غارة إسرائيلية الثلاثاء، في واحدة من أبرز عمليات الاغتيال التي طالت مسؤولين إيرانيين منذ مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في بداية الحرب.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الإيراني حشوداً كبيرة تجمعت في ساحة انقلاب وسط طهران، حيث رفع المشاركون الأعلام الإيرانية ورددوا هتافات، فيما حمل آخرون صور لاريجاني وغلام رضا سليماني، قائد قوات الباسيج شبه العسكرية، الذي قُتل أيضاً في الغارة نفسها.

وسارت شاحنة كبيرة تقل نعشي لاريجاني وسليماني وسط الساحة المكتظة بالمشيعين، في مشهد طغت عليه أجواء الحزن والتعبئة الشعبية، فيما ظهرت أيضاً نعوش عشرات البحارة الإيرانيين الذين قُتلوا في هجوم استهدف سفينتهم قبالة سواحل سريلانكا في وقت سابق من الشهر الجاري.


ويُعد لاريجاني من أبرز الشخصيات الأمنية والسياسية في إيران، إذ ارتبط اسمه بملفات داخلية حساسة، وكان يُنظر إليه على أنه أحد أبرز صناع القرار خلال المرحلة التي أعقبت مقتل خامنئي.

