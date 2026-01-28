إعلان

كيف يخفي جسمك الحديد لمواجهة العدوى في الرئتين؟

كتب : مصراوي

10:00 ص 28/01/2026

الرئتين

أظهرت دراسة حديثة أن التوازن في مستويات الحديد داخل الجسم يلعب دورا محوريا في استجابة المناعة للعدوى، خاصة تلك التي تصيب الرئتين.

فبينما يزيد فائض الحديد من نمو الميكروبات ويضعف خلايا المناعة، فإن النقص الحاد في هذا المعدن الحيوي يضعف دفاعات الجسم أيضا.

وفق موقع "نيوز مديكال"، يقوم الجسم أثناء العدوى بإخفاء الحديد داخل الخلايا، وهو ما يعرف بـ"المناعة الغذائية"، لتجويع الجراثيم والبكتيريا ومنعها من استخدام هذا المعدن الحيوي لنموها.

وأجرى فريق بحث من جامعة فوتشو الصينية تجارب مختبرية على خلايا رئوية باستخدام بكتيريا Pseudomonas aeruginosa، المسببة للعدوى الخطيرة في المستشفيات، وأكدت النتائج أن التحكم بمستويات الحديد في الرئة يؤثر مباشرة على قدرة البكتيريا على إحداث المرض.

وتشير الدراسة إلى أن العدوى قد تسبب فقر دم مؤقت، وأنه عادة لا يعطى الحديد أثناء العدوى النشطة لتجنب تغذية مسببات الأمراض.

وفي الحالات المزمنة، يتعامل الجسم مع الحديد بطريقة مختلفة، حيث يكون الهدف الحفاظ على مستويات مثالية لدعم استجابة مناعية فعالة دون زيادة خطر العدوى.

العدوى في الرئتين التوازن في مستويات الحديد فائض الحديد

