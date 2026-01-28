إعلان

مطاردة بصاعق وشوم.. 7 أشخاص يعتدون على مواطن في بلبيس والكاميرات توثق الواقعة

كتب : ياسمين عزت

02:49 م 28/01/2026

أشخاص يعتدون على مواطن

استغاث المواطن محمد رمضان، بوزارة الداخلية، بعد تعرضه لاعتداء عنيف بالضرب على يد 7 أشخاص، في نطاق مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

وقال المواطن، إنه مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس، وإنه أثناء توجهه لإجراء أعمال صيانة بسيارته على أحد الطرق داخل مدينة بلبيس، فوجئ بقيام 7 أشخاص، من إحدى العزب التابعة للمركز، بالتهجم عليه والتعدي عليه بالضرب مستخدمين الشوم وصاعقًا كهربائيًا.

وأضاف أنه حاول الدفاع عن نفسه، إلا أن المعتدين حاولوا تقييد حركته، ما دفعه إلى الفرار منهم، حيث ظل يجري لمسافة تقترب من كيلو ونصف الكيلومتر، وسط السيارات المارة على الطريق، في محاولة للنجاة بحياته.

وأكد المواطن أن كاميرات المراقبة المثبتة بالمنطقة وثقت واقعة الاعتداء، مناشدًا وزارة الداخلية سرعة فحص البلاغ، وضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، لما تعرض له من ترويع وتعريض حياته للخطر، فضلًا عن محاولة سرقته.

وحرر المواطن محضر يحمل رقم 3212 مركز شرطة بلبيس.

أشخاص يعتدون على مواطن

أشخاص يعتدون على مواطن بلبيس وزارة الداخلية مركز شرطة بلبيس

