محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 71%

اعتمد د. إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بنسبة نجاح ٧١% وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ٢٠٢٩٣٢ طالبًا وطالبة حضر ١٩٧٩٨٦ طالبًا وطالبة ونجح منهم ١٤٠٥٥٥ طالبًا وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٠%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٨٣.٣%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٨١.٥ %، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٦٣.٧%، ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية ٦٦%.

وأكدت همت أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.