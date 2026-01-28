إعلان

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 71%

كتب : محمد نصار

02:49 م 28/01/2026

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اعتمد د. إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بنسبة نجاح ٧١% وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ٢٠٢٩٣٢ طالبًا وطالبة حضر ١٩٧٩٨٦ طالبًا وطالبة ونجح منهم ١٤٠٥٥٥ طالبًا وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٠%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٨٣.٣%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٨١.٥ %، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٦٣.٧%، ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية ٦٦%.

وأكدت همت أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إبراهيم صابر نتيجة الشهادة الإعدادية امتحانات الفصل الدراسي الأول

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حقيقة تأييد الإعدام.. مفاجآت جديدة في قضية "ملك الذهب" بأسوان
أخبار المحافظات

حقيقة تأييد الإعدام.. مفاجآت جديدة في قضية "ملك الذهب" بأسوان
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
مدارس

رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
هبوط أرضي في سموحة الجديدة بالإسكندرية.. والصرف الصحي تتدخل - صور
أخبار المحافظات

هبوط أرضي في سموحة الجديدة بالإسكندرية.. والصرف الصحي تتدخل - صور
ستروين Ami.. أصغر وأرخص سيارة كهربائية للعلامة الفرنسية بمصر في 2026
أخبار السيارات

ستروين Ami.. أصغر وأرخص سيارة كهربائية للعلامة الفرنسية بمصر في 2026
1.5 مليون دولار و397 حجرا كريما.. ساعة أنانت أمباني الجديدة تثير الجدل
علاقات

1.5 مليون دولار و397 حجرا كريما.. ساعة أنانت أمباني الجديدة تثير الجدل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026