"إضاءات بحثية" مبادرة لتبسيط العلوم بجامعة القاهرة

أطلق المكتب الإعلامي بكلية العلوم جامعة القاهرة، مبادرة «إضاءات بحثية»، والتي تستهدف تبسيط العلوم ومد جسور التواصل بين الجامعة والمجتمع.

وبحسب بيان، أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن مبادرة إضاءات بحثية تمثل نموذجًا رائدًا لدور الجامعة في خدمة المجتمع، وخطوة مهمة لترجمة الإنجاز البحثي إلى قيمة معرفية وتنموية حقيقية تخدم أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية، مشيرًا إلى حرص الجامعة على دعم المبادرات التي تسهم في نشر الثقافة العلمية وتعزيز وعي المجتمع بأهمية البحث العلمي، مثمنًا جهود كلية العلوم في تحويل المخرجات البحثية إلى محتوى معرفي مبسط يصل إلى المواطنين.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة سهير رمضان فهمي، عميدة كلية العلوم، أن المبادرة تنطلق من إيمان الكلية بمسؤوليتها في تبسيط العلوم وإبراز دور البحث العلمي في مواجهة قضايا المجتمع، مؤكدًة حرص إدارة الكلية علي تقديم الدعم الكامل لكافة الجهود التي تعزز التواصل العلمي الفعّال، وتقديم العلم بلغة واضحة وسلسة، تُبرز جهود العلماء والباحثين وتربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع، بما يعزز مكانة كلية العلوم كمنارة للعلم والمعرفة.

ومن جهتها، قالت الدكتورة هبة حمامة، مديرة المكتب الإعلامي بكلية العلوم ومؤسسة المبادرة، أن مبادرة "إضاءات بحثية" جاءت استجابة للحاجة المُلحة إلى تبسيط العلوم، من خلال دعوة أعضاء هيئة التدريس والباحثين لتقديم ملخصات مبسطة لأبحاثهم المتميزة المنشورة دوليًا، خاصة تلك المرتبطة بقضايا المجتمع وتقدم حلولا مبتكرة، مؤكدًة أن المبادرة تشترط تقديم المحتوى باللغة العربية وبأسلوب مبسط يستهدف غير المتخصصين، بعيدًا عن الترجمة الحرفية المُعقدة ليكون بمثابة رافد معلوماتي يثري الثقافة العامة ويُعزز الوعي بأهمية البحث العلمي ودوره في التنمية المُستدامة.

