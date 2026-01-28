إعلان

"إضاءات بحثية" مبادرة لتبسيط العلوم بجامعة القاهرة

كتب : عمر صبري

02:34 م 28/01/2026

جامعة القاهرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أطلق المكتب الإعلامي بكلية العلوم جامعة القاهرة، مبادرة «إضاءات بحثية»، والتي تستهدف تبسيط العلوم ومد جسور التواصل بين الجامعة والمجتمع.

وبحسب بيان، أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن مبادرة إضاءات بحثية تمثل نموذجًا رائدًا لدور الجامعة في خدمة المجتمع، وخطوة مهمة لترجمة الإنجاز البحثي إلى قيمة معرفية وتنموية حقيقية تخدم أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية، مشيرًا إلى حرص الجامعة على دعم المبادرات التي تسهم في نشر الثقافة العلمية وتعزيز وعي المجتمع بأهمية البحث العلمي، مثمنًا جهود كلية العلوم في تحويل المخرجات البحثية إلى محتوى معرفي مبسط يصل إلى المواطنين.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة سهير رمضان فهمي، عميدة كلية العلوم، أن المبادرة تنطلق من إيمان الكلية بمسؤوليتها في تبسيط العلوم وإبراز دور البحث العلمي في مواجهة قضايا المجتمع، مؤكدًة حرص إدارة الكلية علي تقديم الدعم الكامل لكافة الجهود التي تعزز التواصل العلمي الفعّال، وتقديم العلم بلغة واضحة وسلسة، تُبرز جهود العلماء والباحثين وتربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع، بما يعزز مكانة كلية العلوم كمنارة للعلم والمعرفة.

ومن جهتها، قالت الدكتورة هبة حمامة، مديرة المكتب الإعلامي بكلية العلوم ومؤسسة المبادرة، أن مبادرة "إضاءات بحثية" جاءت استجابة للحاجة المُلحة إلى تبسيط العلوم، من خلال دعوة أعضاء هيئة التدريس والباحثين لتقديم ملخصات مبسطة لأبحاثهم المتميزة المنشورة دوليًا، خاصة تلك المرتبطة بقضايا المجتمع وتقدم حلولا مبتكرة، مؤكدًة أن المبادرة تشترط تقديم المحتوى باللغة العربية وبأسلوب مبسط يستهدف غير المتخصصين، بعيدًا عن الترجمة الحرفية المُعقدة ليكون بمثابة رافد معلوماتي يثري الثقافة العامة ويُعزز الوعي بأهمية البحث العلمي ودوره في التنمية المُستدامة.

اقرأ أيضاً:

فرصة للمعلمين.. التعليم تفتح باب الترشح لمنحة اليابان 2026

مدير تصنيف حلوان: إدراج 83 جامعة مصرية ضمن أفضل 1000 مؤسسة تعليمية طفرة

طريقتان للحصول عليها.. نتيجة الترم الأول لصفوف النقل بالجيزة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جامعة القاهرة مبادرة لتبسيط العلوم إضاءات بحثية الدكتور محمد سامي عبد الصادق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"سيد" فقد صوته تحت تعذيب مرات الأب.. كيف أنقذت شهامة الجيران يتيم الفيوم؟
أخبار المحافظات

"سيد" فقد صوته تحت تعذيب مرات الأب.. كيف أنقذت شهامة الجيران يتيم الفيوم؟
ستروين Ami.. أصغر وأرخص سيارة كهربائية للعلامة الفرنسية بمصر في 2026
أخبار السيارات

ستروين Ami.. أصغر وأرخص سيارة كهربائية للعلامة الفرنسية بمصر في 2026
ترامب: أسطول ضخم يتحرك بسرعة نحو إيران والهجوم القادم سيكون أسوأ بكثير
شئون عربية و دولية

ترامب: أسطول ضخم يتحرك بسرعة نحو إيران والهجوم القادم سيكون أسوأ بكثير
سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 28 يناير 2026
اقتصاد

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 28 يناير 2026
هدف يفصله عن أسطورة الريال.. محمد صلاح يطارد رقما قياسيا في دوري أبطال
رياضة عربية وعالمية

هدف يفصله عن أسطورة الريال.. محمد صلاح يطارد رقما قياسيا في دوري أبطال

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026