تعتزم شركة Meta إيقاف ميزة التشفير التام بين الطرفين في الرسائل المباشرة على منصة Instagram، وذلك اعتبارا من 8 مايو 2026، وفق تحديث نشرته الشركة على صفحة الدعم الخاصة بها.

وأوضحت الشركة أن هذه الميزة لن تكون متاحة بعد هذا التاريخ، مشيرة إلى أن التشفير لم يكن مطبقا بشكل افتراضي لجميع مستخدمي إنستجرام.

وعلى عكس ما يحدث في تطبيق WhatsApp، كان بإمكان المستخدمين في بعض المناطق فقط تفعيل التشفير لكل محادثة بشكل منفصل.

وقال متحدث باسم ميتا إن قرار إيقاف الميزة جاء نتيجة ضعف الإقبال عليها، موضحا أن عددا محدودا جدا من المستخدمين كانوا يختارون استخدام الرسائل المشفرة من طرف إلى طرف في المحادثات الخاصة، ولذلك تقرر إزالة هذا الخيار من إنستغرام خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف المتحدث أن المستخدمين الذين يرغبون في الاستمرار باستخدام التشفير التام بين الطرفين يمكنهم الاعتماد بسهولة على تطبيق واتساب، الذي يوفر هذه الخاصية بشكل افتراضي في الرسائل.

وكانت ميتا قد بدأت اختبار ميزة التشفير التام في الرسائل المباشرة على إنستجرام عام 2021، ضمن رؤية الرئيس التنفيذي Mark Zuckerberg التي ركزت حينها على تعزيز الخصوصية في منصات التواصل الاجتماعي التابعة للشركة.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من إعلان منصة TikTok أنها لا تخطط لإضافة التشفير التام بين الطرفين إلى خدمة الرسائل المباشرة الخاصة بها، حيث أكدت في تصريحات لـ BBC أن هذه التقنية قد تقلل من قدرة المنصة على حماية المستخدمين، خاصة فئة الشباب.

وفي سياق متصل، أفادت Reuters مؤخرا بأن ميتا واصلت المضي قدما في خططها لتوسيع خدمات الرسائل المشفرة عبر منصتي فيسبوك وإنستجرام، رغم تحذيرات داخلية تعود إلى عام 2019 أشارت إلى أن التشفير قد يحد من قدرة الشركة على اكتشاف الأنشطة غير القانونية مثل استغلال الأطفال أو نشر الدعاية الإرهابية وإبلاغ السلطات المختصة بها.

ويعد التشفير التام بين الطرفين أحد أبرز أدوات حماية الخصوصية الرقمية، إذ يضمن أن يتمكن طرفا المحادثة فقط من قراءة الرسائل، ما يمنع مزودي الخدمة أو أي أطراف ثالثة من الوصول إلى محتواها أو اعتراضها.

لكن هذه التقنية تعرضت أيضا لانتقادات متكررة من جهات إنفاذ القانون وبعض منظمات حماية الطفل، التي ترى أن التشفير قد يجعل من الصعب تعقب المتحرشين أو المجرمين الذين يستهدفون الأطفال عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وخلال الفترة الأخيرة، عاد هذا الجدل إلى الواجهة مرة أخرى في محاكمة تتعلق بسلامة الأطفال في ولاية New Mexico، حيث كشفت وثائق داخلية ظهرت أثناء المحاكمة عن نقاشات بين مديرين تنفيذيين وباحثين داخل ميتا حول الموازنة بين حماية الخصوصية وتعزيز الأمان عند استخدام تقنيات التشفير.