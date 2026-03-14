إعلان

بالصور- رئيس مدينة سانت كاترين يقود حملة لحصر تلفيات الأمطار

كتب : رضا السيد

01:57 م 14/03/2026
  • عرض 6 صورة
    إصلاح الكابلات
  • عرض 6 صورة
    أعمال التصليح
  • عرض 6 صورة
    متابعة الكابلات
  • عرض 6 صورة
    متابعة خطوط لكهرباء
  • عرض 6 صورة
    فتح طريق الأربعين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قاد مبروك الغمريني، رئيس مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، حملة لمتابعة التلفيات والأضرار التي نتجت عن تساقط أمطار متوسطة الحدة على المدينة صباح اليوم السبت.

وأوضح رئيس المدينة أنه تم رصد تلف في بعض شبكات الكهرباء، وتم تكليف شركة الكهرباء بإصلاح الأعطال وتغطية المناطق المكشوفة حفاظًا على أرواح السكان والزوار.

إصلاح الكابلات المتضررة

أكد "الغمريني" أن الأمطار ورياح المدينة أدت إلى سقوط بعض الأسلاك الكهربائية في مناطق مختلفة، ما استدعى فصل التيار مؤقتًا لحماية الأهالي، قبل أن يتم الدفع بفريق من الفنيين لإصلاح خطوط الكهرباء التالفة وتجفيف المكونات وفحص الكابلات واستبدال التالف منها.

وأشار "الغمريني" إلى أن الأجواء الآن مستقرة، وأن حركة المرور تسير بشكل طبيعي.

مناشدة المواطنين بعدم الاقتراب من الأسلاك

ناشد رئيس المدينة المواطنين بعدم الاقتراب من الأسلاك الكهربائية الملقاة، والاتصال فورًا بالطوارئ للإبلاغ عن الأعطال لضمان سرعة إصلاح الشبكة بواسطة فنيين مختصين.

فتح طريق وادي الأربعين

وأضاف الغمريني أنه تم الدفع بمعدات الحملة الميكانيكية لفتح طريق مداخل وادي الأربعين وربطه بالوحدات السكنية في منطقة وادي الراحة.

تساقط أمطار متوسطة الحدة

شهدت مدينة سانت كاترين صباح اليوم تساقط أمطار متوسطة الحدة استمرت حوالي ثلث ساعة، شكلت تجمعات مائية بسيطة على قمم الجبال وتحولت إلى شلالات صغيرة، فيما غطت السحب سماء المدينة وأضفت أجواء

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سانت كاترين أمطار كابلات كهربائية فريق فني جنوب سيناء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

