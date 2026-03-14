يتعرض مرضى السكر أحيانا إلى الإصابة بالإسهال الذي يؤرق حياتهم ويسبب الألم الجسدي، إلى جانب الإحراج من التردد المستمر على الحمام، خاصة في المواقف الاجتماعية أو المهنية.

كيف يؤثر مرض السكري على الأمعاء؟

وأوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، أن مرضى السكري قد يعانون من اضطرابات في حركة الأمعاء نتيجة تأثر الجهاز العصبي الذاتي، الذي يتحكم في نشاط الأمعاء.

كيف تؤثر الأعصاب المختلفة على حركة الأمعاء؟

وأضاف موافي خلال برنامجه "رب زدني علمًا" على قناة "صدى البلد"، أن الأعصاب تتفاوت في تأثيرها على الأمعاء، إذ يوجد نوع منها يزيد من نشاط الأمعاء بينما الآخر يبطئ حركتها.

وبيّن أن التهاب الأعصاب الطرفية الناجم عن السكري يمكن أن يؤثر على أي من النوعين، ما يؤدي إما إلى تباطؤ حركة الأمعاء وتسبب الإمساك المزمن، أو إلى زيادة غير طبيعية في الحركة مما يسبب الإسهال.

ما هو الإسهال العصبي ولماذا يصيب مرضى السكري؟

أكد أن العديد من حالات الإسهال التي يصاب بها مرضى السكري تصنف على أنها "إسهال عصبي" ناتج عن خلل في الجهاز العصبي الذاتي، وليس بسبب اضطرابات غذائية أو عدوى.

كما أشار موافي إلى أن بعض حالات الإسهال قد تكون ناتجة عن ضيق في الأوعية الدموية التي تغذي الأمعاء، ما يضعف حركتها ويؤدي إلى تعفن الطعام داخلها.

متى يكون استئصال الطحال ضروريا؟

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية التشخيص الدقيق باستخدام الأشعة والفحوصات المخبرية لتحديد السبب الفعلي للإسهال لدى مرضى السكري، مشيرًا إلى أنه من الضروري التمييز بين خراج الطحال وجلطة الطحال، إذ لا يتم اللجوء إلى استئصال الطحال إلا في حالة وجود خراج.

