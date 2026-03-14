ضبط 3 متهمين بخطف حقيبة يد سيدة بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام ثلاثة أشخاص بسرقة حقيبة يد من إحدى السيدات بأسلوب "الخطف" بالإسكندرية.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إنه بتاريخ 8 الجاري، تبلغ قسم شرطة ثان المنتزه من سيدة – مدرسة ومقيمة بدائرة القسم – بقيام ثلاثة أشخاص بسرقة حقيبتها أثناء سيرها، وبداخلها بعض المتعلقات الشخصية.

وتم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وبمواجهتهم اعترف الثلاثة عاطلين، ومقيمين بدائرة القسم، بارتكاب الواقعة، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

