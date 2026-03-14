سقوط نصاب انتحل صفة موظف بنك واستولى على أموال العملاء

"حدث بياناتك".. نصاب المنيا في قبضة الأمن بعد 10 وقائع نصب

كتب : علاء عمران

01:54 م 14/03/2026

المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة المنيا، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.

كانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، قد أكدت قيام المتهم، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين.

وكشفت التحريات أن المتهم كان ينتحل صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، ويتواصل مع ضحاياه هاتفياً مدعياً تحديث بياناتهم البنكية، ويطلب منهم بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم. كما كان يوهمهم بقدرته على مساعدتهم في الحصول على قروض أو منح أو مساعدات مالية، ما يمكنه من الاستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

