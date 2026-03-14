تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة المنيا، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.

كانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، قد أكدت قيام المتهم، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين.

سقوط نصاب انتحل صفة موظف بنك واستولى على أموال العملاء

وكشفت التحريات أن المتهم كان ينتحل صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، ويتواصل مع ضحاياه هاتفياً مدعياً تحديث بياناتهم البنكية، ويطلب منهم بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم. كما كان يوهمهم بقدرته على مساعدتهم في الحصول على قروض أو منح أو مساعدات مالية، ما يمكنه من الاستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

اقرأ أيضا:

خدمة جديدة من النيابة العامة للاطلاع على المخالفات المرورية (تفاصيل)



علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

قرار عاجل من النيابة بشأن الشاب المتهم في واقعة "فيديو كرداسة" المثير للجدل