استقر سعر الذهب اليوم في مصر، بمنتصف تعاملات السبت 14-3-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا ل "مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 إلى 4940 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 إلى 6350 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 إلى 7410 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 إلى 8470 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب إلى 59280 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 84700 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 263417 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 423500 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغداً عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.18% إلى نحو 5019 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.