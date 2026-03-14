أمستردام -(أ ب)

تواصل السلطات الهولندية اليوم السبت البحث عن شخص تم تصويره وهو يفجر عبوة ناسفة خارج مدرسة يهودية في أمستردام. ونددت رئيسة البلدية بالهجوم ووصفته بأنه عمل عدواني جبان ضد الجالية اليهودية في المدينة.

وذكر بيان صادر عن مجلس المدينة أن الانفجار الذي وقع ليلا على السور الخارجي للمدرسة في حي بويتنفيلدرت بالعاصمة الهولندية لم يتسبب إلا بأضرار محدودة.

وأضاف البيان أن الكاميرا رصدت الشخص الذي فجر العبوة الناسفة .

وقالت رئيسة بلدية أمستردام فيمكي هالسيما في بيان لها إن سكان أمستردام اليهود يشعرون "بالخوف والغضب" ويتعرضون بشكل متزايد لمعاداة السامية.

وكان حريق قد شب في مدخل كنيس يهودي في مدينة روتردام الهولندية صباح أمس الجمعة، وقالت الشرطة إنها تتعامل معه باعتباره "حريق عمد ".

وفي رسالة عبر منصة إكس لدعوة شهود العيان للتقدم من أجل الإدلاء بأقوالهم، ذكرت الشرطة أن الحريق الذي نشب حوالي الساعة 0340 صباحا (0240 بتوقيت جرينتش) سرعان ما تم إخمادة دون أن يتعرض أي شخص للإصابة.

وأدان نواب البرلمان والمنظمات اليهودية الحريق الذي وصفوه بأنه هجوم معاد للسامية.

وذكر تشانان هيرتزبيرجر رئيس المجلس اليهودي المركزي أن "هذا هو تجسد معاداة السامية، حيث تعقب الأفعال الآن الكلمات والتهديدات".

وأعرب وزير العدل والأمن ديفيد فان فيل عن دعمه للمجتمع اليهودي في هولندا.