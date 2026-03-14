تفجيرات وهجمات تستهدف مواقع يهودية في أوروبا وأمريكا خلال شهر واحد

كتب : مصراوي

01:45 م 14/03/2026

الشرطة الهولندية

أمستردام -(أ ب)

تواصل السلطات الهولندية اليوم السبت البحث عن شخص تم تصويره وهو يفجر عبوة ناسفة خارج مدرسة يهودية في أمستردام. ونددت رئيسة البلدية بالهجوم ووصفته بأنه عمل عدواني جبان ضد الجالية اليهودية في المدينة.
وذكر بيان صادر عن مجلس المدينة أن الانفجار الذي وقع ليلا على السور الخارجي للمدرسة في حي بويتنفيلدرت بالعاصمة الهولندية لم يتسبب إلا بأضرار محدودة.

وأضاف البيان أن الكاميرا رصدت الشخص الذي فجر العبوة الناسفة .

وقالت رئيسة بلدية أمستردام فيمكي هالسيما في بيان لها إن سكان أمستردام اليهود يشعرون "بالخوف والغضب" ويتعرضون بشكل متزايد لمعاداة السامية.

وكان حريق قد شب في مدخل كنيس يهودي في مدينة روتردام الهولندية صباح أمس الجمعة، وقالت الشرطة إنها تتعامل معه باعتباره "حريق عمد ".

وفي رسالة عبر منصة إكس لدعوة شهود العيان للتقدم من أجل الإدلاء بأقوالهم، ذكرت الشرطة أن الحريق الذي نشب حوالي الساعة 0340 صباحا (0240 بتوقيت جرينتش) سرعان ما تم إخمادة دون أن يتعرض أي شخص للإصابة.

وأدان نواب البرلمان والمنظمات اليهودية الحريق الذي وصفوه بأنه هجوم معاد للسامية.

وذكر تشانان هيرتزبيرجر رئيس المجلس اليهودي المركزي أن "هذا هو تجسد معاداة السامية، حيث تعقب الأفعال الآن الكلمات والتهديدات".

وأعرب وزير العدل والأمن ديفيد فان فيل عن دعمه للمجتمع اليهودي في هولندا.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حمد بن جاسم يدعو لإنشاء حلف عسكري خليجي على غرار الناتو
شئون عربية و دولية

حمد بن جاسم يدعو لإنشاء حلف عسكري خليجي على غرار الناتو
بأسلوب "الخطف".. ضبط 3 أشخاص سرقوا حقيبة سيدة في الإسكندرية | فيديو
حوادث وقضايا

بأسلوب "الخطف".. ضبط 3 أشخاص سرقوا حقيبة سيدة في الإسكندرية | فيديو

صحتك في رمضان.. كيف يسبب ارتفاع الضغط والسكر تلف الكلى؟
رمضان ستايل

صحتك في رمضان.. كيف يسبب ارتفاع الضغط والسكر تلف الكلى؟
"السماء صفراء".. عاصفة ترابية تغطي القاهرة
مصراوى TV

"السماء صفراء".. عاصفة ترابية تغطي القاهرة
تدمر العظام والقولون.. أطعمة احذر الإفراط فيها آخر أيام رمضان
سفرة رمضان

تدمر العظام والقولون.. أطعمة احذر الإفراط فيها آخر أيام رمضان

تعرف على موعد إجازة عيد الفطر 2026 للقطاعين الحكومي والخاص