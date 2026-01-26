إعلان

طريقة سحرية تسرع التعافي من نزلات البرد والإنفلونزا

كتب : مصراوي

12:00 م 26/01/2026

صورة تعبيرية

كشف الدكتور براندون لو طبيب باطني كندي نتائج دراسة صغيرة درست كيف يؤثر غسل الأنف بمحلول ملحي على البالغين المصابين بنزلات البرد.

وأوضحت الدراسة أن غسل الأنف بالمحلول الملحي يخلص الجيوب الأنفية من الفيروسات، مما يقلل مدة نزلات البرد ويخفف أعراضها، حسب "ديلي ميل" البريطانية.

وقسم الباحثون المرضى إلى مجموعتين، حيث تلقت الأولى العلاجات التقليدية للبرد مثل الراحة والأدوية المتاحة بدون وصفة، بينما خضعت المجموعة الثانية لغسل الأنف بالمحلول الملحي لتخفيف الاحتقان وإزالة المخاط.

ووجد الباحثون أن غسل الأنف ساعد في التخلص من الفيروسات، مما قلل مدة المرض بمعدل يومين، أي بنسبة 22% مقارنة بالعلاجات التقليدية.

كما انخفض استخدام الأدوية دون وصفة بنسبة 36%، وانخفض انتقال الفيروس إلى أفراد الأسرة بنسبة 35%.

غسل الفيروسات من الأنف والحلق يساعد على التعافي بشكل أسرع، حيث أن أيونات الكلوريد في الماء المالح قد تنشط الاستجابة المناعية الطبيعية للجسم عن طريق زيادة إنتاج حمض الهيبوكلوروس وهو مركب مضاد للميكروبات.

