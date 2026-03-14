بورصة "وول ستريت" تنهي تعاملات الأسبوع على تراجع تأثرا بتقلبات النفط

كتب : ميريت نادي

12:53 م 14/03/2026

بورصة وول ستريت

أغلقت الأسهم الأمريكية علي تراجع يوم الجمعة، وسط تقلبات في أسعار النفط الخام، ‌وترقب المستثمرين مدى تأثير الحرب في إيران على إمدادات النفط العالمية، وفق ما نقلته رويترز.

الأسهم الأمريكية

انخفض المؤشر "داو جونز الصناعي"، بنسبة 0.25%، أي ما يعادل 117.01 نقطة، عند مستوي 46560 نقطة، بختام تعاملات يوم الجمعة.

وهبط المؤشر "ستاندرد اند بوز 500"، بنسبة 0.60%، أي ما يعادل 40.27 نقطة، عند مستوي 6632 نقطة.

وتراجع المؤشر "ناسداك" المجمع، بنسبة 0.93%، أي ما يعادل 208.28 نقطة، عند مستوي 22103 نقطة.

بورصة وول ستريت الأسهم الامريكية مؤشر باسداك

