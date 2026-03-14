أكد النائب أحمد إبراهيم البنا، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أهمية الإعلان الحكومي الصادر عن وزيري الاستثمار والتجارة الخارجية والزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن دراسة إنشاء "كيان استثماري متخصص" لدعم الاستثمارات المصرية في القارة الإفريقية، واصفًا ذلك بالخطوة الاستراتيجية الهامة لتشجيع المستثمرين على توسيع استثماراتهم بالقارة السمراء.

وقال "البنا"، في تصريحات صحفية اليوم، إن هذه الخطوة تأتي استجابةً لرؤية القيادة السياسية بضرورة التكامل الاقتصادي مع العمق الإفريقي، وتحويل الشعارات إلى آليات تنفيذية على أرض الواقع، بما يخدم المستثمر المصري ويدعم التنمية بالقارة السمراء ويعزز النفوذ الاقتصادي لمصر.

وأضاف أن إنشاء هذا الكيان يمثل "حائط صد" للمستثمر المصري ومحفزًا قويًا للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن لهذه الخطوة مميزات عديدة، من بينها توفير مظلة حكومية رسمية تدعم المستثمر فنيًا وماليًا وقانونيًا في الأسواق الإفريقية، والانتقال من المبادرات الفردية إلى فكرة العمل المؤسسي المنظم الذي يمتلك أدوات تمويلية ودراسات جدوى دقيقة.

وأشار إلى أن هذا التوجه يساعد الشركات المصرية على منافسة الكيانات الدولية المتواجدة بقوة في إفريقيا، عبر توحيد الجهود بين الوزارات المعنية وصندوق مصر السيادي.

وأكد "البنا"، أن العائد الاقتصادي من هذا التوجه سيكون مباشرًا ومستدامًا، ومن أبرز معالمه تحقيق الأمن الغذائي، نظرًا لأن الاستثمار في قطاع الزراعة بإفريقيا يضمن تأمين سلاسل إمداد مستدامة للمحاصيل الاستراتيجية مثل الحبوب والزيوت، مما يقلل الضغط على العملة الصعبة ويخفض فاتورة الاستيراد.

كما شدد على زيادة تدفق الصادرات المصرية من السلع والخدمات والخبرات الفنية للأسواق المرتبطة بهذه الاستثمارات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات الغذائية المرتبطة بالإنتاج الزراعي المشترك في القارة.

ودعا عضو لجنة الشئون الإفريقية، إلى سرعة الانتهاء من الإطار القانوني والهيكلي لهذا الكيان ليتم تنفيذه في أقرب وقت، وإعداد قاعدة بيانات شاملة تحت إشراف وزارتي الاستثمار والزراعة لتوضيح الفرص المتاحة في كل دولة إفريقية على حدة والتشريعات المحلية بها.

كما دعا "البنا"، إلى التنسيق السريع بين البنوك الوطنية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتقديم حزم تمويلية بفوائد محفزة للمستثمرين المنضمين إلى هذا الكيان.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تحذر: شبورة ورياح نشطة خلال الأسبوع الأخير من رمضان



