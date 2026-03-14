بالصور.. 11 مصابًا في انقلاب ميكروباص على طريق شبرا - بنها الحر

شهد طريق مصر الإسكندرية الزراعي أمام كوبري الشموت بالقرب من مدينة بنها في محافظة القليوبية، صباح اليوم، حادثًا مأساويًا إثر انقلاب سيارة تريلا محملة بالردة اصطدمت بمركبتي "تروسيكل"، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر.

الانتقال الفوري للإسعاف والمرور

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات المرور إلى مكان الواقعة للتعامل مع المصابين ورفع آثار الحادث.

الضحايا والإصابات

أسفر الحادث عن وفاة المواطن أحمد إبراهيم السيد السيد من منشية النور، بينما أُصيب محمد صالح صلاح بإصابات متفرقة، وتم نقله إلى مستشفى بنها التعليمي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم نقل جثمان المتوفى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

متابعة التحقيق ورفع آثار الحادث

تواصل الجهات المعنية التحقيق في ملابسات الحادث، مع رفع آثار التصادم وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها لضمان سلامة مستخدمي الطريق.