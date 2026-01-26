كشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة ماريلاند بالولايات المتحدة طرق انتشار الإنفلونزا.

فيروس الإنفلونزا يمكن أن ينتشر عن طريق الهواء عند السعال أو العطس أو حتى التنفس، ويمكن أيضا أن ينتقل عند ملامسة الأسطح الملوثة مثل مقابض الأبواب والهواتف.

وتتأثر قدرة فيروس الإنفلونزا على الانتقال بعدة عوامل، منها كمية الفيروس، ودرجة الحرارة، والرطوبة، ومدى تقارب الأشخاص من بعضهم.

وقام الباحثون بوضع المصابين بالإنفلونزا جنبا إلى جنب مع المتطوعين الأصحاء في غرفة ذات تهوية محكمة.

وعلى مدى ثلاثة إلى سبعة أيام، أمضى المشاركون وقتا طويلا معا في الغرفة، ولعبوا ألعاب الورق، وشاركوا في دروس الرقص أو اليوجا، كما استخدموا أدوات مشتركة مثل الأقلام والميكروفونات والأجهزة اللوحية.

وراقب الباحثون انتقال العدوى عبر قياس الفيروس في الزفير واللعاب ومسحات الفم، وفحصوا الهواء والأشياء المشتركة، وفقا لـ "ساينس ألرت".

ويرى الباحثون أن السبب يعود إلى ثلاثة عوامل رئيسية:

كمية الفيروس التي أفرزها المتبرعون كانت منخفضة، ربما بسبب عمرهم أو قلة الأعراض أو سلالة الفيروس.

المتلقون قد يتمتعون بمناعة جزئية، إذ عاش معظمهم خلال مواسم إنفلونزا سابقة، وتلقى الكثير منهم لقاحات متعددة.

حركة الهواء في الغرفة، إذ أدت المراوح إلى تشتيت الهواء المحمل بالفيروسات، ما قلل من كمية الفيروس المستنشقة.

وتشير الدراسة إلى أن السعال والعطس هما المحركان الرئيسيان لانتشار الإنفلونزا، خاصة من الأشخاص الذين يفرزون كميات كبيرة من الفيروس، فيما تلعب المناعة الفردية وحركة الهواء في الأماكن المغلقة دورا حاسما.

كما تؤكد الدراسة أن الإنفلونزا لا تزال شديدة العدوى عالميا، وأن مشاركة غرفة مع شخص مصاب لا تكفي وحدها لانتقال الفيروس؛ إذ تختلف كمية الفيروس التي يفرزها المصابون، كما يختلف تعرض الأشخاص للإصابة. لذا يُنصح المصابون بعزل أنفسهم وارتداء الكمامة، مع الحرص على تهوية جيدة في الأماكن المغلقة.

اقرأ أيضا:

بعد ترويج المشاهير لـ حمام الثلج.. كيف يؤثر على جسمك؟

إهمالها يسبب مضاعفات.. علامة تحذيرية في الفم تدل على الإصابة بالسكري

5 فئات ممنوعة من تناول السحلب.. أخصائي تغذية يحذر

يختبئ دون أن يلاحظه أحد.. علامة في الرقبة تدل على سرطان خطير



علامة مفاجئة على الأصابع تشير إلى الإصابة بسرطان الرئة