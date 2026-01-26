إعلان

دراسة أمريكية تكشف طرق انتقال الإنفلونزا في الأماكن المغلقة

كتب : شيماء مرسي

02:00 ص 26/01/2026

صورة تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة ماريلاند بالولايات المتحدة طرق انتشار الإنفلونزا.

فيروس الإنفلونزا يمكن أن ينتشر عن طريق الهواء عند السعال أو العطس أو حتى التنفس، ويمكن أيضا أن ينتقل عند ملامسة الأسطح الملوثة مثل مقابض الأبواب والهواتف.

وتتأثر قدرة فيروس الإنفلونزا على الانتقال بعدة عوامل، منها كمية الفيروس، ودرجة الحرارة، والرطوبة، ومدى تقارب الأشخاص من بعضهم.

وقام الباحثون بوضع المصابين بالإنفلونزا جنبا إلى جنب مع المتطوعين الأصحاء في غرفة ذات تهوية محكمة.

وعلى مدى ثلاثة إلى سبعة أيام، أمضى المشاركون وقتا طويلا معا في الغرفة، ولعبوا ألعاب الورق، وشاركوا في دروس الرقص أو اليوجا، كما استخدموا أدوات مشتركة مثل الأقلام والميكروفونات والأجهزة اللوحية.

وراقب الباحثون انتقال العدوى عبر قياس الفيروس في الزفير واللعاب ومسحات الفم، وفحصوا الهواء والأشياء المشتركة، وفقا لـ "ساينس ألرت".

ويرى الباحثون أن السبب يعود إلى ثلاثة عوامل رئيسية:

كمية الفيروس التي أفرزها المتبرعون كانت منخفضة، ربما بسبب عمرهم أو قلة الأعراض أو سلالة الفيروس.

المتلقون قد يتمتعون بمناعة جزئية، إذ عاش معظمهم خلال مواسم إنفلونزا سابقة، وتلقى الكثير منهم لقاحات متعددة.

حركة الهواء في الغرفة، إذ أدت المراوح إلى تشتيت الهواء المحمل بالفيروسات، ما قلل من كمية الفيروس المستنشقة.

وتشير الدراسة إلى أن السعال والعطس هما المحركان الرئيسيان لانتشار الإنفلونزا، خاصة من الأشخاص الذين يفرزون كميات كبيرة من الفيروس، فيما تلعب المناعة الفردية وحركة الهواء في الأماكن المغلقة دورا حاسما.

كما تؤكد الدراسة أن الإنفلونزا لا تزال شديدة العدوى عالميا، وأن مشاركة غرفة مع شخص مصاب لا تكفي وحدها لانتقال الفيروس؛ إذ تختلف كمية الفيروس التي يفرزها المصابون، كما يختلف تعرض الأشخاص للإصابة. لذا يُنصح المصابون بعزل أنفسهم وارتداء الكمامة، مع الحرص على تهوية جيدة في الأماكن المغلقة.

اقرأ أيضا:

بعد ترويج المشاهير لـ حمام الثلج.. كيف يؤثر على جسمك؟

إهمالها يسبب مضاعفات.. علامة تحذيرية في الفم تدل على الإصابة بالسكري

5 فئات ممنوعة من تناول السحلب.. أخصائي تغذية يحذر

يختبئ دون أن يلاحظه أحد.. علامة في الرقبة تدل على سرطان خطير

علامة مفاجئة على الأصابع تشير إلى الإصابة بسرطان الرئة

أعراض الإنفلونزا طرق اتنشار الإنفلونزا حركة الهواء في الغرفة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

احتفلت بعيد ميلاده.. 10 صور رومانسية جمعت آمال ماهر وزوجها
زووم

احتفلت بعيد ميلاده.. 10 صور رومانسية جمعت آمال ماهر وزوجها
بـ"لوك جريء" أنابيلا هلال تخطف الأضواء في أحدث ظهور
الموضة

بـ"لوك جريء" أنابيلا هلال تخطف الأضواء في أحدث ظهور

غرفة السياحة تنصح أي سيدة يرفض أي فندق إقامتها به: بلغي النجدة القانون
أخبار مصر

غرفة السياحة تنصح أي سيدة يرفض أي فندق إقامتها به: بلغي النجدة القانون
تبدأ من 650 جنيها.. أسعار "بوكسات" ياميش رمضان في 3 متاجر شهيرة
علاقات

تبدأ من 650 جنيها.. أسعار "بوكسات" ياميش رمضان في 3 متاجر شهيرة

"المثالية".. زوجة محمد النني تنشر صور لهما احتفالا بعيد ميلادها وتعلق
مصراوي ستوري

"المثالية".. زوجة محمد النني تنشر صور لهما احتفالا بعيد ميلادها وتعلق

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: مقارنة البرلمان الحالي بـ برلمان 2010 ظالمة
مجدي الجلاد: ثورة 25 يناير نجحت