تحذير لمرضى السرطان.. مكمل غذائي شائع يقلل من فعالية العلاج

كتب - محمود عبده:

06:00 ص 23/01/2026



حذر أطباء الأورام في المركز الطبي بجامعة ولاية أوهايو من أن مكمل البيوتين، المعروف أيضا بفيتامين "B7"، قد يؤثر على دقة الفحوص المخبرية الضرورية لمراقبة فعالية علاج السرطان.

ووفقا لموقع لينتا.رو، أوضح الأطباء أن البيوتين لا يغير مستويات الهرمونات أو المؤشرات الحيوية في الجسم بشكل مباشر، لكنه قد يزود نتائج فحوصات خاطئة، مرتفعة أو منخفضة، وهو ما يشكل خطرا خاصا عند متابعة سرطانات الثدي، البروستات، الغدة الدرقية، والمبيض، إذ تعتمد هذه الحالات على التحاليل المخبرية لتقييم العلاج والكشف عن أي انتكاسات.

وأشار الخبراء إلى أن كثيرا من مرضى السرطان يتناولون البيوتين بشكل فردي، مسترشدين بنصائح الإنترنت أو المعارف، ما قد يؤدي إلى نتائج متضاربة وتأخير في تعديل العلاج.

كبديل أكثر أمانا لعلاج تساقط الشعر، يوصي الأطباء باستخدام مينوكسيديل، مع التأكيد على أهمية استشارة الطبيب قبل تناول أي مكملات أو أدوية، خصوصا خلال وبعد علاج السرطان، لضمان دقة التحاليل وسلامة العلاج.



