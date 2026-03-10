

المنوفية- أحمد الباهي:

اعتمد اللواء عمرو الغريب، اليوم الثلاثاء، تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس والتاكسي والتوك توك بدائرة المنوفية، عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار.

ناقش المحافظ خلال اجتماع رسمي بحضور محمد موسى نائب المحافظ، والمحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي المرور والتموين، آليات تطبيق التعريفة الجديدة ومتابعة التزام السائقين بها في مختلف المواقف وخطوط السير داخل المحافظة.

وأعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار الجديدة للوقود على النحو التالي:

- البنزين 95 بسعر 24 جنيهًا للتر.

- البنزين 92 بسعر 22.25 جنيه للتر.

- البنزين 80 بسعر 20.75 جنيه للتر.

- السولار بسعر 20.50 جنيه للتر.

- غاز تموين السيارات بسعر 13 جنيهًا.

تضمن القرار تعديل تعريفة ركوب التاكسي، إذ تبدأ محاسبة العداد من فتح البنديرة بمبلغ 15 جنيهًا، مع إضافة 4.50 جنيه عن كل كيلومتر من المسافة المقطوعة.

وحدد القرار تعريفة ركوب التوك توك والسيارة البديلة له داخل قرى المحافظة بقيمة 15 جنيهًا.

زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز

شمل القرار أيضًا تعديل أسعار أسطوانات البوتاجاز، حيث ارتفع سعر الأسطوانة المنزلية من 225 جنيهًا إلى 275 جنيهًا، بينما ارتفع سعر الأسطوانة التجارية من 450 جنيهًا إلى 550 جنيهًا.

تشديد الرقابة على المواقف

وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميداني والمتابعة على مدار الساعة، والتنسيق مع إدارات المرور والمواقف والتموين، مع تكثيف الحملات الرقابية على مواقف السيارات ومحطات الوقود للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين.

أرقام لتلقي شكاوى المواطنين

ناشد محافظ المنوفية المواطنين عدم دفع أي زيادة عن التعريفة الرسمية المعلنة، والإبلاغ فورًا عن أي مخالفة عبر غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام على الأرقام:

2239804 - 2224899 - 2222035

كما يمكن التواصل مع غرف عمليات المرور على الأرقام:

2316985 - 2317017 أو مديرية التموين على الأرقام:

2174039 - 2174037.