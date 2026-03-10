زيادة 783%.. كيف ارتفع سعر بنزين 80 في 10 سنوات؟

ارتفع سعر بنزين 80 إلى 20.75 جنيه للتر بعد الزيادة الجديدة التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية صباح الجمعة، بزيادة 3 جنيهات للتر عن الأسعار السابقة.

ويعد بنزين 80 الوقود الأكثر استخدامًا في وسائل النقل الشعبية والخدمات العامة، وارتفع سعره من 2.35 جنيه للتر في نوفمبر 2016 إلى 20.75 جنيه حاليًا، بزيادة إجمالية قدرها 18.4 جنيه للتر، أي بنسبة تجاوزت 783% خلال 10 سنوات.

جاءت الزيادة الأخيرة استثنائيًا نتيجة تطورات الأحداث في الشرق الأوسط والحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، التي تسببت في رفع أسعار الوقود عالميًا وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.