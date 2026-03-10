إعلان

زيادة 783%.. كيف ارتفع سعر بنزين 80 في 10 سنوات؟


كتب- أحمد الخطيب:

03:53 ص 10/03/2026

أسعار الوقود

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر بنزين 80 إلى 20.75 جنيه للتر بعد الزيادة الجديدة التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية صباح الجمعة، بزيادة 3 جنيهات للتر عن الأسعار السابقة.

ويعد بنزين 80 الوقود الأكثر استخدامًا في وسائل النقل الشعبية والخدمات العامة، وارتفع سعره من 2.35 جنيه للتر في نوفمبر 2016 إلى 20.75 جنيه حاليًا، بزيادة إجمالية قدرها 18.4 جنيه للتر، أي بنسبة تجاوزت 783% خلال 10 سنوات.

جاءت الزيادة الأخيرة استثنائيًا نتيجة تطورات الأحداث في الشرق الأوسط والحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، التي تسببت في رفع أسعار الوقود عالميًا وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الوقود ارتفاع أسعار الوقود زيادة إسطوانة البوتاجاز زيادة أسعار الوقود حقيقة زيادة أسعار الوقود ارتفاع أسعار إسطوانة البوتاجاز ارتفاع أسعار البنزين في مصر ارتفاع إسطوانة البوتجاز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

النهارده كام رمضان؟.. اعرف موعد الليالي الوترية وليلة القدر
جنة الصائم

النهارده كام رمضان؟.. اعرف موعد الليالي الوترية وليلة القدر
موعد مباراة برشلونة و نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
رياضة عربية وعالمية

موعد مباراة برشلونة و نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
جيب لمالكي هذه السيارات في مصر: "من فضلك توقف عن القيادة لسلامتك"
أخبار السيارات

جيب لمالكي هذه السيارات في مصر: "من فضلك توقف عن القيادة لسلامتك"
15 جنيهًا لفتح العداد.. زيادة أجرة التاكسي الأبيض بالقاهرة
أخبار مصر

15 جنيهًا لفتح العداد.. زيادة أجرة التاكسي الأبيض بالقاهرة

زاد بين 209% و783%.. رحلة رفع البنزين بأنواعه في 10 سنوات
اقتصاد

زاد بين 209% و783%.. رحلة رفع البنزين بأنواعه في 10 سنوات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

حرب إيران في يومها العاشر: ترامب يتوقع النهاية.. وبوتين يتدخل بمقترح وأزمة بين إسرائيل وواشنطن
من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين
السيسي: اقتصاد مصر في منطقة الأمان رغم التحديات
ليلة 21 رمضان بدأت في السعودية وغداً في مصر.. هل تختلف ليلة القدر باختلاف المطالع؟