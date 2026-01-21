تعد حوادث تسرب الغاز من أخطر المخاطر المنزلية التي قد تحدث دون سابق إنذار، إذ يكفي تسرب بسيط غير ملحوظ ليتحول خلال دقائق إلى تهديد حقيقي للحياة، وفقا لموقع allkindplumbing.

ويؤكد خبراء السلامة أن الاعتماد على وسائل الكشف المبكر، سواء عبر أجهزة مخصصة أو طرق بسيطة، يساعد في رصد الغازات الخطرة مثل الغاز الطبيعي والميثان والبروبان وأول أكسيد الكربون، قبل أن تصل إلى مستويات قد تسبب اختناقا أو انفجارا.

طرق فعالة لاكتشاف تسرب الغاز في المنزل

1- استخدام كاشف تسرب الغاز

-تعد كواشف الغاز الإلكترونية من أكثر الوسائل أمانا، إذ توفر مراقبة مستمرة وتنبيهات فورية.

-ينصح بتركيب كاشف مخصص للاستخدام المنزلي.

-تساعد هذه الأجهزة على اكتشاف التسرب قبل أن يتفاقم ويشكل خطرا مباشرا.

2- اختبار الماء والصابون

-يعد من أسهل وأقدم الطرق للكشف عن تسرب الغاز.

-يتم خلط كمية من الصابون بالماء ووضعها في زجاجة رش أو وعاء.

-يوضع المحلول على وصلات الغاز، خاصة عند المواقد وسخانات المياه.

-ظهور فقاعات عند أي وصلة يدل على وجود تسرب.

-وفي هذه الحالة، يجب إغلاق مصدر الغاز فورا والتواصل مع المختصين.

3- تركيب كاشف أول أكسيد الكربون

-أول أكسيد الكربون غاز عديم اللون والرائحة، لكنه شديد الخطورة.

-يجب تثبيت الكاشف بالقرب من غرف النوم والمناطق المشتركة.

-من الضروري فحص الجهاز دوريا للتأكد من كفاءته.

-ويعد الجمع بين كاشف الغاز وكاشف أول أكسيد الكربون إجراء وقائيا مهما.

4- فحص الأجهزة التي تعمل بالغاز

-التأكد من عدم وجود وصلات مفكوكة أو أجزاء تالفة في المواقد والسخانات.

-ملاحظة أي استهلاك غير طبيعي للغاز، قد يشير إلى تسرب خفي.

-وعند الاشتباه، ينصح بعدم التهاون واستدعاء فني مختص فورا.

