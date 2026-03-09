بعد إعلان خضوع الفنانة شيرين عبد الوهاب لجراحة في المرارة، يتساءل كثيرون عن الأسباب الصحية التي يمكن أن تدفع الأطباء لاتخاذ قرار التدخل الجراحي، فبعض أمراض المرارة تبدأ بأعراض بسيطة، لكنها تتطور في بعض الحالات إلى مشكلات مؤلمة أو مضاعفات تستدعي استئصال المرارة لحماية صحة المريض.وفيما يلي أبرز المشكلات الصحية التي تستدعي إجراء جراحة المرارة، وفقا لما ذكره موقع "Clevelandclinic".

1- حصوات المرارة :



تعتبر حصى المرارة السبب الأكثر شيوعًا لإجراء الجراحة، حيث تتكون رواسب صلبة من العصارة الصفراوية داخل المرارة، وعندما تسد هذه الحصى القنوات الصفراوية، فإنها يمكن أن تسبب ألم مفاجئ وشديد في الجزء العلوي من البطن.



2- التهاب المرارة:



يحدث التهاب المرارة غالبًا نتيجة انسداد القناة الصفراوية بحصوة، ما يؤدي إلى التهاب حاد أو مزمن مصحوب بألم شديد ويمكن أن يتطور إلى عدوى، وفي حال عدم العلاج، تحدث مضاعفات خطيرة مثل تمزق المرارة أو انتشار العدوى داخل الجسم.



3- حصى القناة الصفراوية:



تحدث هذه الحالة عندما تنتقل حصى المرارة إلى القناة الصفراوية الرئيسية وتستقر فيها، ما يؤدي إلى انسدادها، و ينتج عن ذلك اصفرار الجلد والعينين المعروف ب (اليرقان)، إضافة إلى الشعور بألم شديد والتهاب في القنوات الصفراوية.



4- التهاب البنكرياس الناتج عن حصى المرارة:



في بعض الحالات قد تتحرك حصوة من المرارة وتسد القناة المشتركة مع البنكرياس، ما يؤدي إلى التهاب البنكرياس، وهي حالة يمكن أن تكون خطيرة وتتطلب غالبًا إزالة المرارة لمنع تكرارها.



5- زوائد المرارة (الزوائد اللحمية):



الزوائد هي عبارة عن أورام صغيرة تظهر داخل المرارة وعلى الرغم من أن معظمها حميد، ولكن التي يزيد حجمها عن سنتيمتر واحد يمكن أن تحمل خطر التحول إلى أورام سرطانية، لذلك يوصي الأطباء غالبًا باستئصال المرارة في هذه الحالات.

6- ضعف حركة المرارة:

وهو اضطراب وظيفي يحدث عندما لا تتمكن المرارة من تفريغ العصارة الصفراوية بشكل طبيعي، حتى في حالة عدم الإصابة بحصوانت المرارة، ويمكن أن ينتج عن هذا الخلل ألم مزمن في البطن ومشكلات في الهضم، ما يستدعي استئصال المرارة سريعا.



ما هي العلامات التي تستدعي التدخل الجراحي سريعا ؟



هناك بعض العلامات التي قد تشير إلى ضرورة التدخل الطبي العاجل، وفقا لما ذكره موقع "better health"، وتشمل ما يلي :



1- الشعور بألم متكرر في البطن خاصة بعد تناول الأطعمة الدسمة.



2- ارتفاع درجة الحرارة أو القشعريرة، ما يدل على وجود التهاب حاد.



3- ظهور اليرقان، مثل اصفرار الجلد والعينين مع تغير لون البول والبراز.

اقرأ أيضا:

عادات غذائية شائعة تسبب حصوات في المرارة.. احذرها

احذر ألم الجانب الأيمن بعد الطعام.. متى يكشف مشكلة خطيرة؟

طبيب يكشف سبب حصوات المرارة وكيفية التخلص منها





