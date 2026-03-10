أوضحت الدكتورة تاتيانا بودشيبكوفا، أخصائية أمراض الباطنة، أن ارتفاع درجة حرارة الجسم بين 37 و37.5 درجة مئوية بعد النوم، تناول الطعام، أو ممارسة الرياضة لا يدعو للقلق، وفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

تابعت: "يكون ارتفاع الحرارة طبيعيًا لدى بعض الأشخاص نتيجة اختلافات فردية في تنظيم حرارة الجسم، لذا من المهم قياسها بدقة أثناء الراحة وبعد 10–15 دقيقة من النشاط".

متى يجب مراجعة الطبيب فورا؟

تنصح بودشيبكوفا بعدم تأخير زيارة الطبيب إذا ارتفعت الحرارة فوق 38 درجة مئوية دون سبب واضح واستمرت لأكثر من 3–5 أيام، خاصة مع أعراض مثل الضعف، التعرق الليلي، أو فقدان الوزن.

كما تستدعي نوبات الحمى المتكررة، خاصة لدى مرضى الأمراض المزمنة، إجراء فحص طبي.

ويجب الذهاب للمستشفي فورا إذا ارتفعت الحرارة فوق 39 درجة مئوية، أو كانت مصحوبة بضيق في التنفس، تغير في مستوى الوعي، أو طفح جلدي.

كيف يمكن التعامل مع الحرارة الطفيفة في المنزل؟

أشارت الطبيبة إلى أنه في الحالات غير الخطيرة يمكن مساعدة الجسم عبر الراحة، شرب الكثير من الماء، مراقبة ظهور أي أعراض جديدة، واستخدام الأدوية الخافضة للحرارة عند الحاجة.

وفي حال عدم التحسن يمكن الاستحمام أو مسح الجسم بالماء، مع تجنب استخدام الكحول أو الخل.

ما هي درجة الحرارة الطبيعية للأطفال ومتى تستدعي القلق؟

من جانبها، تقول طبيبة الأطفال وحديثي الولادة آنا ليفادنايا: "درجة الحرارة بين 37 و37.5 درجة مئوية لدى الأطفال أمر طبيعي، أما إذا ارتفعت فوق هذا الحد، فهي رد فعل من منظومة المناعة، بينما تشير درجات الحرارة بين 37.7 و38 درجة مئوية إلى مشكلة صحية تحتاج إلى متابعة دقيقة من الأطباء".

