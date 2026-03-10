تتجاهل الكثير من النساء آلام الركبة في بدايتها، ظنا منهن أنها نتيجة التعب أو الإرهاق اليومي، إلا أن استمرار هذه الأعراض يكون مؤشرا مبكرا على مشكلات في المفاصل.

فيما يلي، 5 علامات تحذيرية مبكرة تشير إلى وجود مشكلة في المفاصل عند النساء، وفقا لموقع "thehealth".

متى يصبح ألم الركبة المتكرر علامة تستدعي الانتباه؟

الألم المتكرر في الركبة من أولى العلامات التي تشير إلى وجود مشكلة في المفصل عند النساء، إلا أن الكثيرات يقللن من شأنه معتبرات إياه طبيعيا بسبب الإرهاق أو تغير الوزن أو التقدم في العمر.

مع ذلك، يمكن أن يكون تكرار الألم مؤشرا على بداية تآكل الغضروف أو إجهاد مفصل الركبة، مما يستدعي الانتباه واستشارة الطبيب إذا استمر لفترة طويلة.

لماذا تشعر بعض النساء بصعوبة في صعود السلالم؟

تلاحظ الكثير من النساء صعوبة في صعود الدرج أو النهوض من الأرض حتى قبل تشخيص أي مشكلة واضحة في الركبة، ويعود ذلك إلى أن الضغط الواقع على مفصل الركبة أثناء صعود السلالم يصل إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف الضغط الذي يتعرض له المفصل عند المشي على أرض مستوية.

وعند الشعور بألم أو تورم أو ضعف في الركبة أثناء هذه الأنشطة، يكون ذلك مؤشرا على وجود التهاب أو إصابة في مفصل الركبة تستدعي الانتباه وعدم تجاهلها.

متى يكون تيبس الركبة الصباحي علامة مقلقة؟

يشعر البعض بتيبس في الركبة عند الاستيقاظ صباحا، وهو أمر يرتبط أحيانا بالنوم لفترة طويلة في وضعية واحدة،

لكن إذا استمر هذا التيبس ما بين 15 إلى 30 دقيقة يوميا، يكون علامة مبكرة على تلف المفاصل أو بداية الإصابة بالتهاب المفاصل، خاصة إذا صاحبه تورم خفيف أو صوت طقطقة في الركبة.

ماذا يعني تورم الركبة لدى النساء بعد الأنشطة اليومية؟

يحدث تورم بسيط في الركبة بعد مجهود بدني، لكن استمرار التورم أو تكراره بعد أنشطة عادية مثل المشي أو الوقوف لفترات طويلة يشير إلى وجود التهاب أو إصابة في الغضروف.

وإهمال هذه الحالة يؤدي مع الوقت إلى ألم مزمن وتيبس في المفصل وصعوبة في الحركة.

هل انتشار الألم بين الركبتين أمر طبيعي؟

يظن البعض أن انتشار الألم بين الركبتين أمر طبيعي نتيجة الإجهاد، إلا أن الألم الذي يتحرك بين الركبتين دون سبب واضح مؤشرا على مشكلة مثل تآكل الغضروف أو بداية التهاب في المفصل.

