إعلان

مصرع سيدة في انهيار منزل قديم مكوّن من 3 طوابق بأسيوط

كتب : محمود عجمي

07:32 م 10/03/2026

منزل منهار منفلوط

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقيت سيدة مصرعها نتيجة انهيار منزل قديم مكوّن من 3 طوابق، بقرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط.

بلاغ أمني وانتقال القيادات

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانهيار منزل قديم مكوّن من ثلاثة طوابق بقرية بني شقير، ووجود سيدة محتجزة أسفل الأنقاض.

جهود الإنقاذ وانتشال الجثمان

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وضباط المباحث وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جثمان السيدة من أسفل الأنقاض.

الإجراءات القانونية

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة بأسيوط، وحرر محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع سيدة انهيار منزل أسيوط منفلوط حوادث المنازل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد تحريك أسعار المواد البترولية.. وضع ملصق التعريفة الجديدة على سيارات
مصراوى TV

بعد تحريك أسعار المواد البترولية.. وضع ملصق التعريفة الجديدة على سيارات
ليلة 21 رمضان.. الإفتاء تنشر دعاء ليلة القدر
جنة الصائم

ليلة 21 رمضان.. الإفتاء تنشر دعاء ليلة القدر
كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟ (تغطية
اقتصاد

كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟ (تغطية
إحالة "شيطان أطفيح" للجنايات: قتل عامل "بيكيا" وعاش مع جثته شهرين
حوادث وقضايا

إحالة "شيطان أطفيح" للجنايات: قتل عامل "بيكيا" وعاش مع جثته شهرين
ننشر تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية بعد زيادة أسعار الوقود - صور
أخبار المحافظات

ننشر تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية بعد زيادة أسعار الوقود - صور

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تغطية خاصة.. كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟
أسعار البنزين والسولار.. التعريفة الجديدة لأجرة المواصلات في جميع المحافظات
حرب إيران في يومها العاشر: ترامب يتوقع النهاية.. وبوتين يتدخل بمقترح وأزمة بين إسرائيل وواشنطن
من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين