لقيت سيدة مصرعها نتيجة انهيار منزل قديم مكوّن من 3 طوابق، بقرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط.

بلاغ أمني وانتقال القيادات

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانهيار منزل قديم مكوّن من ثلاثة طوابق بقرية بني شقير، ووجود سيدة محتجزة أسفل الأنقاض.

جهود الإنقاذ وانتشال الجثمان

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وضباط المباحث وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جثمان السيدة من أسفل الأنقاض.

الإجراءات القانونية

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة بأسيوط، وحرر محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات الحادث.