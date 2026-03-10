يعتقد البعض أن الكسور تحدث نتيجة الحوادث أو السقوط أو الإصابات الرياضية، لكنها أيضا قد تحدث دون إصابة وهذا يشير إلى حالة طبية خطيرة تهدد الحياة.

وفي حالات نادرة تكون الكسور غير المبررة علامة تحذير مبكرة لمرض الورم النخاعي المتعدد، وهو نوع من سرطان الدم يضعف العظام من الداخل.

ما أسباب الورم النخاعي المتعدد؟



تحدث هذه الحالة عندما تصبح العظام هشة بسبب المرض وليس الإصابة، وفي بعض الحالات، تكون هذه الحالة علامة تحذير مبكرة لحالة طبية كامنة مثل الورم النخاعي المتعدد، وهو نوع من سرطان الدم يصيب نخاع العظم.

لماذا يؤدي كسر العظام إلى الإصابة بالسرطان؟



في الوضع الطبيعي، تكون العظام قوية وقادرة على تحمل الإجهاد اليومي، لكن في بعض الحالات، يضعف تركيبها الداخلي.

ففي مرضى الورم النخاعي المتعدد، تنمو خلايا البلازما غير الطبيعية بشكل غير منضبط داخل نخاع العظم وتفرز هذه الخلايا غير الطبيعية مواد كيميائية تخل بالتوازن بين بناء العظام وهدمها، وفقا لـ "تايمز ناو نيوز".

لماذا تصبح العظام هشة مع مرور الوقت؟



ومع مرور الوقت، تضعف هذه العملية العظام وتسبب فقدان العظام، ونتيجة لذلك، تصبح هشة وتنكسر حتى أثناء الأنشطة الروتينية مثل رفع الأشياء، أو الانحناء، أو السعال، وفي كثير من الحالات، يمكن أن تحدث هذه الكسور أثناء أنشطة روتينية مثل: رفع جسم متوسط الوزن أو الانحناء أو لف الجسم أو السقوط الطفيف أو السعال أو العطس.

هل يمكن أن يكون ألم الظهر المستمر علامة مبكرة على هشاشة العظام؟



كما إن العمود الفقري والأضلاع والحوض والعظام الطويلة في الذراعين والساقين من بين أكثر المناطق تأثرا، وقد يلاحظ المرضى في البداية ألم مستمر في الظهر أو فقدان في الطول أو كسور مفاجئة دون التعرض لإصابة كبيرة، وفي بعض الحالات، تحدث هذه الكسور قبل تشخيص السرطان نفسه، وتمر الأعراض المبكرة دون أن يلاحظها أحد.

ما هي أعراض الورم النخاعي المتعدد؟



ألم مستمر في الظهر أو العظام

كسور مفاجئة بدون إصابات خطيرة

فقدان الطول نتيجة كسور انضغاط العمود الفقري

التعب أو الضعف

كيف يؤثر نقص فيتامين د على صحة العظام؟



وتعد هشاشة العظام ونقص فيتامين د وفقدان العظام المرتبط بالتقدم في السن هي أسباب أكثر شيوعا، ومع ذلك، عندما تتكرر الكسور، أو بدون إصابة واضحة، قديجب إجراء المزيد من الفحوصات، بما في ذلك تحاليل الدم، والتصوير الطبي، وفحص نخاع العظم لاستبعاد حالات مثل الورم النخاعي المتعدد.

لماذا يعد التشخيص المبكر مهما؟



يمكن للكشف المبكر عن الورم النخاعي المتعدد أن يحسن النتائج بشكل كبير، وتشمل العلاجات الحالية ما يلي:

أدوية موجهة تهاجم الخلايا السرطانية

علاجات العلاج المناعي

أدوية لتقوية العظام للحد من خطر الكسور

العلاج الكيميائي في بعض الحالات