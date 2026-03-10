كشف الدكتور تيم ميرسر طبيب الحساسية والمناعة البريطاني أن مضغ العلكة قبل النوم يساعد على تخفيف أعراض حمى القش واضطراب النوم وحكة العينين والعطس وانسداد الأنف.

لماذا يعاني البعض من احتقان الأنف عند التعرض لمسببات الحساسية؟

فعندما نستنشق مسببات الحساسية مثل حبوب اللقاح أو عث الغبار، يفرط جهاز المناعة في رد فعله ويطلق الهيستامين، وهذا يسبب أعراضا مثل احتقان الأنف، والعطس وسيلان الدموع.

لماذا تزداد أعراض الحساسية سوءا في الليل؟

ترتفع مستويات الهيستامين بشكل طبيعي في الليل، مما يزيد الأعراض سوءا أثناء النوم.

كما أن حبوب اللقاح تلتصق بالملابس والشعر والفراش، مما يسبب التهيج، وفقا لـ "إكسبريس".



هل يمكن أن يساعد مضغ العلكة قبل النوم في تخفيف الاحتقان؟

التغييرات البسيطة التي يمكن أن تساعد تشمل استبدال أغطية الوسائد القطنية بأخرى حريرية، مما يمنع تراكم مسببات الحساسية مثل عث الغبار أو مضغ العلكة قبل النوم في تخفيف الاحتقان.

كما يساعد مضغ العلكة قبل النوم على تنظيف الممرات الأنفية وتقليل الاحتقان عن طريق تعزيز إنتاج اللعاب والبلع وطرد مسببات الحساسية.

لماذا ينصح بشرب الشاي الأخضر مساء لمرضى الحساسية؟

كما أن شرب الشاي الأخضر في المساء يمكن أن يساعد لأنه يحتوي على مضادات الهيستامين الطبيعية.

هل يساعد الاستحمام قبل النوم في تقليل أعراض الحساسية؟

يمكن أن يساعد الاستحمام قبل النوم على إزالة حبوب اللقاح ومنعها من الانتقال إلى الوسادة، ويجب أيضا إبقاء النوافذ مغلقة قدر الإمكان، لأن المفتوحة تسمح بدخول حبوب اللقاح مباشرة.