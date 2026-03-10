إعلان

أمريكا: روسيا أكدت عدم مشاركتها معلومات استخباراتية بشأن قواتنا مع إيران

كتب : محمود الطوخي

07:36 م 10/03/2026

دونالد ترامب وبوتين

أكد المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الثلاثاء، أن مسؤولين روس أبلغوا الرئيس دونالد ترامب، في مكالمة هاتفية يوم الاثنين، أنهم لم يشاركوا أي معلومات استخباراتية عن الجيش الأمريكي أو مواقع تحركات أصوله العسكرية مع الجانب الإيراني.

واشنطن عن نفي روسيا مساعدة إيران: يمكننا تصديقهم

وخلال مقابلة مع قناة "سي إن بي سي نيوز" اليوم، ذكر ويتكوف أن الجانب الروسي أكد بوضوح خلال التواصل مع الرئيس دونالد ترامب عدم تقديم أي بيانات تخص مواقع الأصول العسكرية الأمريكية.
وأضاف ويتكوف: "أمس، خلال المكالمة مع الرئيس، قال الروس إنهم لم يشاركوا المعلومات. هذا ما قالوه. لذا، كما تعلمون، يمكننا تصديقهم. لكنهم قالوا ذلك بالفعل".
وأشار ويتكوف، إلى أن نفي مشاركة هذه المعلومات تكرر في مكالمة منفصلة أجراها في وقت سابق من صباح يوم الاثنين مع جاريد كوشنر والمسؤول الروسي يوري أوشاكوف، حيث أكد الأخير الموقف ذاته.
وقال ويتكوف: "أمس صباحا، أجريت أنا وجاريد مكالمة هاتفية بشكل منفصل مع أوشاكوف، الذي أكد نفس الكلام. دعونا نأمل ألا يكونوا يتبادلون المعلومات".

تقارير متضاربة حول مساعدة استخباراتية روسية لإيران

ورغم التأكيدات الروسية الرسمية، أفادت شبكة "سي إن إن" بأن روسيا تزود إيران بانتظام ببيانات وتفاصيل متمثلة في معلومات استخباراتية عن الجيش الأمريكي تشمل مواقع وتحركات القوات والسفن والطائرات الأمريكية، وفقا لما نقلته الشبكة عن مصادر مطلعة.
وكشف ويتكوف، عن ترتيبات دبلوماسية قادمة، حيث أعلن أنه سيسافر برفقة جاريد كوشنر إلى مدينة جنيف لإجراء محادثات ثلاثية تجمعهم بمسؤولين روس وأوكرانيين، ومن المقرر عقد هذه الاجتماعات في وقت ما من الأسبوع المقبل لمناقشة القضايا العالقة.

روسيا بوتين إيران إيران وأمريكا ستيف ويتكوف

