إعلان

من غير أدوية.. 4 عادات يومية تحمي القلب والجهاز العصبي

كتب - محمود عبده :

04:00 م 21/01/2026

جودة النوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لا يرتبط النوم الصحي بعدد الساعات فقط، بل بنمط الحياة اليومي الذي يضبط إيقاع الجسم الداخلي.

فبحسب دراسة حديثة، يمكن لأربع عادات بسيطة، عند الالتزام بها معا، أن تحدث فرقا واضحا في جودة النوم، وصحة القلب، وتوازن الجهاز العصبي.

الدراسة استمرت 31 يوما، وشارك فيها نحو 39 ألف شخص يتمتعون بصحة جيدة، ضمن ما أطلق عليه الباحثون اسم "تحدي العادات الأربع الأساسية"، بهدف رصد التأثير التراكمي لهذه السلوكيات اليومية على النوم والمؤشرات الحيوية المرتبطة به.

وخضع المشاركون للمتابعة باستخدام جهاز WHOOP القابل للارتداء، والذي يرصد أنماط النوم، ومعدل ضربات القلب، ووظائف الجهاز التنفسي.

ووفقا لصحيفة نيويورك بوست، أجرى التحليل فريق بحثي من جامعة كوينزلاند، وكشف عن نتائج لافتة.

نتائج واضحة دون تعقيد

أظهرت البيانات أن دمج هذه العادات الأربع في الروتين اليومي يمثل أسلوبا عمليا وفعالا لتحسين انتظام النوم، ودعم صحة القلب والجهاز العصبي على المدى الطويل، دون الحاجة إلى تدخلات طبية معقدة.

1- التعرض المنتظم للضوء

يلعب ضوء الصباح دورا أساسيا في تنشيط الجسم، إذ يحفز إفراز هرمون الكورتيزول المسؤول عن اليقظة والنشاط.

في المقابل، يعتمد الدماغ على الظلام لإفراز هرمون الميلاتونين المرتبط بالنوم.

ولهذا شدد الباحثون على تقليل التعرض للضوء الأزرق المنبعث من الشاشات قبل النوم بنحو 30 إلى 60 دقيقة، لتجنب اضطراب الساعة البيولوجية.

2- الانتظام في مواعيد الوجبات

يساعد تناول الطعام في أوقات ثابتة الجسم على الدخول تدريجيا في حالة الاسترخاء مساء، ما ينعكس على خفض ضغط الدم وإبطاء معدل ضربات القلب، وهما عاملان مهمان لتهيئة الجسم للنوم العميق.

3-تمارين التنفس

أكدت الدراسة أن تمارين التنفس العميق تساهم في تهدئة الجسم فسيولوجيا، من خلال تقليل معدل ضربات القلب، وإرخاء العضلات، وتحفيز الجهاز العصبي اللاودي المسؤول عن الراحة والهضم، وهو ما يسهل عملية النوم.

4-التمارين القلبية الوعائية

تنصح الدراسة بممارسة التمارين ضمن ما يعرف بـ"المنطقة الثانية" من شدة التمرين، أي بنسبة 60% إلى 70% من الحد الأقصى لمعدل ضربات القلب.

في هذا المستوى، يستطيع الشخص التحدث بشكل خفيف رغم تسارع التنفس، وهو نطاق مثالي لدعم صحة القلب وتحسين جودة النوم.

أقرأ أيضًا:

راقبها في الشتاء.. أعراض خطيرة تكشف انسداد شرايين القلب

8 خطوات يومية تحميك من الفشل الكلوي.. لا تتجاهلها

أكثر 6 حيوانات تخاف منها الثعابين- لن تخطر على بالك

مفاجأة للجمهور خلال الفترة المقبلة.. خبيرة أبراج تكشف توقعاتها لـ شيرين عبدالوهاب

6 فوائد مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

جودة النوم صحة القلب صحة الجهاز الهضمي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل تلجأ أمريكا للتدخل عسكريًا للاستيلاء على جرينلاند؟.. ترامب يحسم الجدل
شئون عربية و دولية

هل تلجأ أمريكا للتدخل عسكريًا للاستيلاء على جرينلاند؟.. ترامب يحسم الجدل
قرار سار من الأهلي لجماهيره قبل مواجهة يانج أفريكانز
رياضة محلية

قرار سار من الأهلي لجماهيره قبل مواجهة يانج أفريكانز
الشرطة تضبط 12 متهمًا لاستغلال الأطفال في التسول بالقاهرة والجيزة
حوادث وقضايا

الشرطة تضبط 12 متهمًا لاستغلال الأطفال في التسول بالقاهرة والجيزة
الضرائب: رفع الحجز عن حساب الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة
اقتصاد

الضرائب: رفع الحجز عن حساب الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة
الذهب العالمي يحطم قممًا تاريخية.. لماذا اشتعلت الأسعار وإلى أين تتجه؟
اقتصاد

الذهب العالمي يحطم قممًا تاريخية.. لماذا اشتعلت الأسعار وإلى أين تتجه؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

النواب يقر تقسيط الضريبة العقارية .. وإسقاطها في حالات محددة
رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2026.. استعلم الآن
رسميًا.. إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
قفز 140 جنيهًا.. الذهب يحلق لأعلى مستوى تاريخي بمنتصف تعاملات اليوم
السيسي: مصر كانت وستظل عنصر استقرار في المنطقة
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام
السيسي: نعد أجيالًا قادرة على استيعاب التكنولوجيا والمشاركة في صناعتها
إشادة بدور مصر الإقليمي.. السيسي يلتقي الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي