من غير أدوية.. 4 عادات يومية تحمي القلب والجهاز العصبي

لا يرتبط النوم الصحي بعدد الساعات فقط، بل بنمط الحياة اليومي الذي يضبط إيقاع الجسم الداخلي.

فبحسب دراسة حديثة، يمكن لأربع عادات بسيطة، عند الالتزام بها معا، أن تحدث فرقا واضحا في جودة النوم، وصحة القلب، وتوازن الجهاز العصبي.

الدراسة استمرت 31 يوما، وشارك فيها نحو 39 ألف شخص يتمتعون بصحة جيدة، ضمن ما أطلق عليه الباحثون اسم "تحدي العادات الأربع الأساسية"، بهدف رصد التأثير التراكمي لهذه السلوكيات اليومية على النوم والمؤشرات الحيوية المرتبطة به.

وخضع المشاركون للمتابعة باستخدام جهاز WHOOP القابل للارتداء، والذي يرصد أنماط النوم، ومعدل ضربات القلب، ووظائف الجهاز التنفسي.

ووفقا لصحيفة نيويورك بوست، أجرى التحليل فريق بحثي من جامعة كوينزلاند، وكشف عن نتائج لافتة.

نتائج واضحة دون تعقيد

أظهرت البيانات أن دمج هذه العادات الأربع في الروتين اليومي يمثل أسلوبا عمليا وفعالا لتحسين انتظام النوم، ودعم صحة القلب والجهاز العصبي على المدى الطويل، دون الحاجة إلى تدخلات طبية معقدة.

1- التعرض المنتظم للضوء

يلعب ضوء الصباح دورا أساسيا في تنشيط الجسم، إذ يحفز إفراز هرمون الكورتيزول المسؤول عن اليقظة والنشاط.

في المقابل، يعتمد الدماغ على الظلام لإفراز هرمون الميلاتونين المرتبط بالنوم.

ولهذا شدد الباحثون على تقليل التعرض للضوء الأزرق المنبعث من الشاشات قبل النوم بنحو 30 إلى 60 دقيقة، لتجنب اضطراب الساعة البيولوجية.

2- الانتظام في مواعيد الوجبات

يساعد تناول الطعام في أوقات ثابتة الجسم على الدخول تدريجيا في حالة الاسترخاء مساء، ما ينعكس على خفض ضغط الدم وإبطاء معدل ضربات القلب، وهما عاملان مهمان لتهيئة الجسم للنوم العميق.

3-تمارين التنفس

أكدت الدراسة أن تمارين التنفس العميق تساهم في تهدئة الجسم فسيولوجيا، من خلال تقليل معدل ضربات القلب، وإرخاء العضلات، وتحفيز الجهاز العصبي اللاودي المسؤول عن الراحة والهضم، وهو ما يسهل عملية النوم.

4-التمارين القلبية الوعائية

تنصح الدراسة بممارسة التمارين ضمن ما يعرف بـ"المنطقة الثانية" من شدة التمرين، أي بنسبة 60% إلى 70% من الحد الأقصى لمعدل ضربات القلب.

في هذا المستوى، يستطيع الشخص التحدث بشكل خفيف رغم تسارع التنفس، وهو نطاق مثالي لدعم صحة القلب وتحسين جودة النوم.

