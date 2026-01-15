أعراض قشرة الرأس وأفضل الطرق للسيطرة عليها

كشفت الدكتورة مدينا عثمان، أخصائية الشعر والتجميل، أن قشرة الرأس لا تظهر لدى الجميع لنفس السبب، مما يجعل طرق علاجها وفعالية المنتجات تختلف من شخص لآخر، نقلا عن aif.ru.

وتوضح الدكتورة عثمان أن القشرة قد تكون ناتجة عن جفاف الجلد عند البعض، بينما ترتبط عند آخرين بـ زيادة إفراز الزيوت ونشاط الميكروبات. لذلك، لا يوجد حل واحد يناسب الجميع، ويجب اختيار المنتجات بحسب نوع فروة الرأس وسبب ظهور القشرة. منتج قد يكون فعالًا لشخص ما، قد لا ينجح مع آخر بسبب اختلاف الأسباب وطبيعة فروة الرأس.

وأوضحت الخبيرة أن القشرة غالبًا ما ترتبط بنشاط فطر Malassezia، المتواجد على فروة معظم الأشخاص. عادةً لا تسبب القشرة أي إزعاج، لكن عند تغير إفراز الدهون أو ضعف وظائف الحماية الطبيعية للبشرة، يتكاثر الفطر بشكل ملحوظ، ما يؤدي إلى التهيّج، الحكة، والتقشر. كما يمكن أن تكون أسباب أخرى وراء القشرة، مثل جفاف البشرة، التنظيف العنيف، أو الاستخدام المتكرر لأدوات تصفيف الشعر الحرارية، مما يظهر القشرة على شكل غبار ناعم فاتح اللون يصاحبه شعور مزعج. لذلك، من الضروري تحديد سبب ظهور القشرة قبل اختيار أي منتج علاجي.

وتوضح الدكتورة عثمان أن تركيب الشامبو هو العامل الأهم في فعاليته. غالبًا ما تحتوي منتجات قشرة الرأس على مضادات فطرية مثل الكيتوكونازول، الميكونازول، أو بيريثيون الزنك، التي تعمل على تثبيط نشاط الفطر، تقليل التقشر، وتخفيف الحكة.

كما توصي باستخدام الشامبو الذي يحتوي على حمض الساليسيليك لتقشير خلايا الجلد الميتة، مما ينظف فروة الرأس ويعزز امتصاص المكونات الفعالة. وفي حال كانت فروة الرأس دهنية، يمكن اختيار تركيبات تحتوي على مكونات تنظم إفراز الدهون، مثل النياسيناميد. أما الحالات الخفيفة، فتُعالج باستخدام تركيبات مرطبة تحتوي على البانثينول، الألانتوين، ومستخلصات نباتية لتهدئة فروة الرأس ودعم حاجزها الواقي الطبيعي.

