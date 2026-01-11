إعلان

هل تناول بيضتين يوميا يرفع مستويات الكوليسترول في الدم؟

كتب : شيماء مرسي

02:00 ص 11/01/2026

صورة تعبيرية

يعتقد البعض أن تناول البيض يوميا يزيد من مستويات الكوليسترول، لكن كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من من جامعة هارفارد أن هذا الاعتقاد خاطئا تماما.

وأوضح الباحثون أن البيض لا يسهم في ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار، لكن كمية الدهون المشبعة في النظام الغذائي هي مصدر القلق، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وخضع 48 شخص يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار لـ 3 أنظمة غذائية مختلفة لمدة 5 أسابيع بالتناوب.

وارتبط ارتفاع الكوليسترول الضار بتناول الدهون المشبعة، وليس بالكوليسترول الغذائي من البيض.

وشهد المشاركون الذين تناولوا بيضتين يومياً انخفاضاً في مستويات الكوليسترول الضار بشرط أن يكون باقي نظامهم الغذائي منخفض الدهون المشبعة.

والدهون التي ترفع مستوى الكوليسترول الضار توجد بشكل أساسي في أطعمة مثل لحم البقر والضأن واللحوم المصنعة.

كما أشارت إلى وجودها في الزبدة والجبن والآيس كريم، إضافة إلى زيت النخيل.

وقال الباحثون: "البيض مصدر غذائي فريد غني بالكوليسترول الغذائي وقليل الدهون المشبعة. وخلافاً للاعتقاد السائد، أفادت العديد من الدراسات الرصدية والتجارب إلى أن استهلاك البيض لا يؤثر سلباً على دهون الدم ولا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

فوائد البيض البيض والكوليسترول أضرار الإفراط في البيض

